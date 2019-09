‘Pico y placa’: Jorge Muñoz anuncia que restricción continuará tras Lima 2019

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que en el plan de restricción vial ‘pico y placa’ se mantendrá en los cinco ejes viales de la capital, tras la culminación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.



El plan, que consiste en la restricción del uso de vehículos particulares según número de placa, había sido lanzado como un piloto a propósito de los juegos polideportivos que tuvieron como sede la capital.





Adicional a esto, el burgomaestre anunció que se implementará próximamente una restricción de los vehículos de carga pesada en algunos distritos. Esta se ejecutará cuando la Villa Panamericana (Villa El Salvador) quede liberada de personas.



“Esta semana vamos a dar una medida que estamos trabajando y ultimando con la Policía Nacional. Ayer hablaba con el señor [Carlos] Nehaus y me decía que tenía personas que iban saliendo de la Villa Panamericana y Parapanamericana. En estos días cuando no haya gente en esa zona nosotros vamos a implementar una medida que va a comenzar justamente en la Panamericana [Sur]”, refirió.

Jorge Muñoz dijo estas expresiones durante su participación en la iniciativa “No bloquees el cruce” de la Fundación Transitemos.

El 'pico y placa' fue aprobado en el Concejo Metropolitano para que los vehículos de las categorías M1 (autos) M2 (microbús) y N1 (pick up) solo puedan circular algunos días de la semana. Esto según el último dígito del número de placa, en el horario 06:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m.

Desde el 5 de agosto, el plan de restricción vial se amplió a la avenida Paseo de la República y se inició la imposición de multas. Además, ya no contempla su aplicación en el distrito de La Molina.



Vale precisar que el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, solicitó facultades a la Municipalidad de Lima para que sus fiscalizadores puedan controlar el tránsito de camiones en el distrito.



Viaje por audiencias para audiencias del proceso arbitral por los peajes

De otro lado, respecto al viaje que realizará con un equipo de funcionarios y servidores a Estados Unidos, para que asistan a la audiencia del proceso arbitral seguido por las empresas Línea Amarilla y Rutas de Lima S.A.C. , Jorge Muñoz también evitó brindar detalles.

“Sobre ese punto los abogados me han pedido que no declare. Va a viajar un equipo de la Municipalidad [de Lima]. La expectativa que tengo es que se cumpla, lo que tenga que cumplirse para los ciudadanos. Cuando cualquier concesión está desiquilibrada ahí hay una situación que no se atiende al ciudadano, eso se debe atender”, indicó.