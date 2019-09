‘Pico y placa’: Jorge Muñoz asegura que restricción se mantendrá por horas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que el sistema de ‘Pico y placa’ se mantendrá por horas y no se aplicará de manera general en toda la ciudad, debido a que en estos momentos la capital no está apta para una restricción masiva.



“Eso es imposible. Cuando estábamos evaluando esto nos dimos cuenta que dentro de Lima hay un déficit que es el transporte adecuado. Si tuvieran un transporte adecuado, con metros y buses, podría haber una restricción masiva, pero no tenemos esa realidad”, comentó en entrevista para Canal N.

Respecto al sistema de 'Pico y Placa' para los vehículos de carga pesada, que hoy entró en vigencia en la Panamericana Sur, Muñoz dijo que esta medida permitirá ordenar el transporte de carga en la ciudad. Se espera que en un futuro se planea que esta medida se extienda a vías como Evitamiento y Panamericana Norte, tal como indica el Decreto de Alcaldía Nº 011.

“Hemos comenzado con la Panamericana Sur. Hemos delineado que debería estar Evitamiento y Panamericana Norte, pero somos conscientes que debe ir de manera progresiva”, comentó.

Sobre la decisión de algunas empresas que evalúan demandar a la Municipalidad de Lima por el plan ‘Pico y placa’ para camiones, asegurando que se aumentaría el costo de transporte de mercadería, el burgomaestre instó a respetar la medida, que no rige todos los días.

“Estamos haciendo esta implementación de ‘Pico y placa’ para los camiones en una sola vía de la Panamericana Sur en el horario de las mañanas de 6:30 a.m. a 10: 00 a.m., no es todo el día. Camiones y buses deben ir por el lado derecho, (por dos carriles de los cuatro que hay)”, informó.

Alcalde Jorge Muñoz dio detalles sobre la aplicación de la medida Pico y placa. (Video: Canal N)

De otro lado, el alcalde Muñoz indicó que los infractores del sistema ‘Pico y placa’ están cumpliendo con el pago de las fotopapeletas.

- ¿Qué busca Lamsac? -

Por otro lado, Muñoz mencionó que la empresa Lamsac, a cargo de la concesión de Línea Amarilla, busca seguir subiendo la tarifa de los 11 peajes que maneja. “Lo que pretende Lamsac es subir el peaje y que su cláusula de reajuste sea interpretada como ellos lo han venido interpretando hace años atrás”, afirmó el burgomaestre en Canal N.



Lamsac también tiene como objetivo convalidar los 142 millones de soles que la Municipalidad de Lima reconoció, a través de un acta de trato directo, como deuda a la empresa. Sin embargo, el alcalde recordó que eso es producto de un contubernio entre la gestión de Susana Villarán y la empresa brasileña OAS.



- San Marcos -

Tras el reciente protesta y bloqueo de vías en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Muñoz informó que dialogará con los alumnos de esta casa de estudios para dar una solución al problema.

“Voy a cumplir mi palabra, la cual es que no nos íbamos a meter invasivamente con la oreja que habría propuesto el exalcalde Luis Castañeda. Sin embargo, pido a los alumnos que hagan una evaluación, les pido que todos tenemos que ceder. En esa zona se ha proyectado hacer unas mejoras viales, se ha proyectado. Y creo que tendré que sentarme con los alumnos”, finalizó.