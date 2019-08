‘Pico y placa’: este jueves no se aplicará la restricción vehicular en Lima

El plan ‘pico y placa’, que restringe el uso de vehículos de acuerdo al número de matrícula, no se aplicará este jueves 29 de agosto por haber sido declarado día no laborable para el sector público. Al día siguiente, el viernes 30, es feriado por el Día de Santa Rosa de Lima.



La Municipalidad de Lima recordó a este Diario que el ‘pico y placa’, que va de lunes a jueves de 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m. no tiene vigencia los días feriados.

En este caso, el Decreto Supremo Nº 002-2019-PCM precisó que el jueves 29 de agosto será día no laborable para el sector público a nivel nacional. No obstante, las horas dejadas de laborar serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.



Para el caso del sector privado, los trabajadores podrán acogerse al día no laborable previo acuerdo con el empleador, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas.



El plan ‘pico y placa’ restringe el uso de vehículos particulares en cuatro ejes de la capital: Panamericana Sur – Evitamiento – Panamericana Norte, Javier Prado – La Marina, Tacna – Garcilaso de la Vega – Arequipa y la avenida Paseo de la República.

De acuerdo con el plan, los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves.



Además, la Municipalidad de Lima estableció 25 zonas de interconexión donde no se aplicará el ‘pico y placa’. Estas permiten la salida hacia las rutas alternas y en ellas la Policía de Tránsito no tomará fotopapeletas.

Quienes no respeten la disposición municipal serán multados S/336 por la infracción grave G10: "Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido".



Este plan está destinado para los vehículos particulares de las categorías M2 (carrocerías SUV y microbús o minivan), M1 y N1 [pick up]. Se restringe el transporte público, taxis autorizados, vehículos oficiales, ambulancias, así como vehículos que trasladen a personas con discapacidad, entre otros.