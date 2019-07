‘Pico y placa’: qué pasará con los taxis de app y otras 7 preguntas sobre la restricción de vehículos

Con 18 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, ayer fue aprobada la ordenanza metropolitana que permitirá restringir la circulación de los vehículos según el número de placa, en algunas avenidas de Lima, durante las horas punta y solo de lunes a jueves.



Se aplicará desde este lunes 22 de julio, como plan piloto durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 (que se inician este viernes 26), y de tener éxito, se ampliaría de forma indefinida.

Estas son las claves para entender cuándo y en qué avenidas se aplicará, qué vehículos y qué numeración de placas contempla la norma, y cuándo comenzarán las sanciones.

1. ¿En qué días de la semana se aplicará el ‘pico y placa’?

Las placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que las placas con número impar no podrán circular los martes y jueves. Recuerde: la norma no aplica en toda la ciudad, sino solo en algunas avenidas.

Días de aplicación del ‘Pico y placa’

2. ¿Qué calles y avenidas comprenderá la restricción?

La restricción por placa se implementaría en dos etapas.

La primera etapa va desde el 22 de julio y comprende las avenidas de estos tres ejes viales: el primero, la ruta del corredor amarillo que va por Panamericana Norte (desde el óvalo Naranjal)-Evitamiento-Panamericana Sur (hasta la Av. Alipio Ponce); segundo, la ruta del corredor rojo que va desde Av. Javier Prado (desde el óvalo Huarochirí)-Sánchez Carrión-La Marina (hasta la Av. Elmer Faucett); tercero, la ruta del corredor azul, que va desde Av. Tacna (desde el Jr. Conde de Superunda)-Av. Garcilaso-Av. Arequipa (hasta el óvalo Miraflores).

La segunda etapa, que va desde el 5 de agosto, continuará con estos dos ejes viales: la Vía Expresa (desde la Bajada de Armendáriz) hasta plaza Grau; y la Av. Canadá (desde la Av. Circunvalación hasta la Av. Paseo de la República).

Vías donde se aplicará el pico y placa

3.¿Para qué tipos de auto aplicará el ‘pico y placa’?

Para los vehículos de las categorías M1 (autos) y N1 (pick-up). Estos solo podrán circular algunos días de la semana de acuerdo con el último dígito del número de placa, en el horario de 6:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a 9:00 p.m. a partir del lunes 22 de julio del 2019.

4. ¿Cuál será la multa que se impondrá?

La Municipalidad de Lima empezará a aplicar el ‘pico y placa’ con un período de prueba sin penalización económica (solo sanción educativa) desde el lunes 22 de julio hasta el jueves 1 de agosto. Desde el lunes 5 de agosto, la sanción que impondrá la Policía Nacional del Perú sería una multa de S/336 (8% de una UIT) por la infracción grave (G 10 del Reglamento Nacional de Tránsito).

5. ¿Cómo van a multar a quienes incumplan?

La mayor parte del control se hará mediante fotopapeleta. Sin embargo, la policía desplegará a 250 agentes de tránsito para verificar el cumplimiento de la norma. Ya se instalaron 80 cámaras de vigilancia en las zonas restringidas.

Vehículos en los que se aplicará el pico y placa

6. ¿Qué vehículos están exonerados?

La medida no aplicará para vehículos oficiales, policiales y diplomáticos. También se exonerarán el transporte público autorizado, taxis, movilidades escolares, turísticas y de carga, fúnebres y grúas. Asimismo, no aplicará para vehículos particulares cuyos propietarios residan en las vías definidas, debidamente acreditados.

7. ¿La medida incluye a taxis por aplicación?

Sí. Los taxis por aplicación, en su mayoría, funcionan como taxis o colectivos sin autorización municipal, por ende, se les aplicará esta restricción como si fueran autos particulares. Solo los taxis formales (con certificado Setame) son exonerados y pueden circular libremente.

8. ¿Qué pasará con Waze?

La app de navegación asistida Waze no conoce la placa del vehículo y es posible que arroje rutas que contemplen avenidas restringidas. Bruno Ortiz Bisso, periodista especializado en materia tecnológica de El Comercio, explica que esta plataforma suele arrojar más de una ruta y que dependerá del conductor elegir la que no está restringida para su placa.



“Esta restricción va a obligarnos a recuperar nuestro sentido común, nuestro conocimiento de las calles y a no depender de Waze. No todo son problemas: Waze siempre ofrecerá varias alternativas y solo habrá que ser cuidadoso de no elegir la opción que esté restringida para el vehículo que usamos. Eso sí, para que no pierda su utilidad, será importante que los usuarios de Waze coloquen la mayor cantidad de información posible sobre el estado de las rutas, para que esa inteligencia colectiva pueda beneficiarnos en situaciones complicadas”, sostiene.