Pico y Placa: mañana reinicia restricción y multas serán impuestas desde el lunes

La Municipalidad de Lima informó que este miércoles se retomará la medida denominada 'Pico y placa', que restringe el tránsito vehicular por horas y en ciertas avenidas de la capital. Esto se dará tras los feriados de Fiestas Patrias.



Como se recuerda, esta disposición se aplica en tres importantes ejes viales de la ciudad, desde el 22 de julio y de manera temporal por la realización de los Juegos Panamericanos 2019.

"El miércoles 31 de julio los conductores con vehículos particulares de categorías M1 y N1, cuyas placas terminan en número par no podrán circular por Panamericana Sur–Evitamiento–Panamericana Norte, Javier Prado–La Marina y Tacna–Garcilaso de la Vega–Arequipa, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.", indicó el municipio.

Por otro lado, tal como se ha estado realizando en la primera semana, el jueves 1 de agosto no podrán circular por los tres ejes viales mencionados los vehículos de placa impar, durante los mismos horarios.

Y es que esta medida de restricción establece que los lunes y miércoles no circulen los carros con placas terminadas en número par, los martes y jueves: impar, en los horarios establecidos.

Vale recordar que esta medida cuenta con fiscalización de la Policía Nacional. Desde el lunes 5 de agosto se empezará con la imposición de multas de S/336 a aquellos conductores que no respeten la medida.



- No respetan medida -

Esta medida también ha provocado que los conductores que no quieran acatar la norma utilicen una serie de artimañas para ocultar la identificación vehicular (placa).



Algunos conductores han apelado a cubrir parte de las placas con trapos colgados de la maletera. Otros utilizan placas falsificadas o micas que distorsionan la imagen. Sin embargo, todas estas acciones son sancionables con multas que podría llegar hasta los S/504, así como la retención del vehículo.