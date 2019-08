Pico y placa: entregarán credencial para vehículos con personas con discapacidad

La Municipalidad de Lima informó que próximamente entregará credenciales a las personas con discapacidad para que las coloquen en el parabrisas del vehículo que las transporten por los ejes viales comprendidos en el plan de restricción vehicular Pico y placa, y puedan circular libremente.



El gerente de Transporte Urbano de la comuna limeña, Miguel Sidia, explicó a la agencia Andina que esta credencial tendrá el tamaño de una hoja de papel A-4 (29 x 21 cm) y será a colores, para que pueda ser fácilmente identificable por las fotografías que toma la Policía de Tránsito a los vehículos que circulan donde se aplica la medida.

► Paradero mortal: combis esperan a pasajeros sobre rieles del ferrocarril en Huachipa

► Surco: combi se estrelló contra caseta de Serenazgo y dejó tres heridos



“Estas credenciales son casi tan parecidas como las que están usando los vehículos de los Panamericanos, que son autos o minivans”, dijo Miguel Sidia.

En ese sentido, detalló que podrá ser colocada en cualquier vehículo que transporte a la persona con discapacidad, que no siempre es un vehículo propio, sino de un familiar o un amigo. “En caso de taxi no necesita credencial porque es un vehículo que está autorizado y no tiene restricción para circular”, enfatizó.

Aclaró que, previamente, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) está preparando una lista de las personas inscritas en su base de datos para ser entregada a la Municipalidad de Lima.

Ese listado, agregó Sidia, también lo va a tener el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, para evitar que haya alguna multa a un vehículo que esté trasladando a una persona con discapacidad.

“En un principio se había excluido de ‘pico y placa’ solamente a las personas con discapacidad severa. Ahora hemos incluido a todos. Por eso, el Conadis nos está preparando ese listado con todas esas personas con discapacidad”, indicó.

- Pico y placa -

Esta medida forma parte de las mejoras realizadas por la Municipalidad de Lima al plan de restricción vehicular Pico y placa que se hicieron efectivas desde el pasado miércoles 21 de agosto.

Cabe recordar que, a través de una norma publicada en el diario El Peruano, se estableció que la medida se aplicaría de lunes a jueves de 06:30 a.m. a 10:00 a.m. (antes era de 06:00 a 10:00) y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Se incluirá en la restricción a los vehículos de la categoría M2, de carrocería SUV y microbús, también conocidas como minivanes, a las cuales se les aplicará papeletas si no respetan la medida.

Igualmente, el área de fiscalización en el eje vial Javier Prado–Sánchez Carrión–La Marina se recortó en la zona este llegando hasta el trébol de Javier Prado, con lo cual se excluye al distrito de La Molina del plan ‘pico y placa’.