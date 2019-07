Pico y placa: plantean mesa de trabajo con distritos por restricción vehicular

Desde este lunes la Municipalidad de Lima aplicará el proyecto ‘pico y placa’, que restringe el tránsito por matrículas en cinco corredores viales. Se trata de un plan piloto que se aplicará durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, y que implica a varios distritos.



En este sentido, el alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, consideró que se debe conformar una mesa de trabajo con los distritos que forman parte de los ejes viales donde se aplicará esta medida.

Y es que uno de los temores es el impacto que se pueda producir en las vías distritales por el desvío del tránsito y las restricciones en avenidas, informó el municipio.

“Si bien confiamos en que esta acción que ha emprendido el alcalde Jorge Muñoz tendrá sus frutos positivos, creemos necesario se conforme esta mesa de trabajo para que se analice y evalúe a diario la evolución del programa”, manifestó el burgomaestre. Su distrito se encuentra en el eje La Marina – Pershing – Javier Prado.

Según el municipio local, las vías del distrito que podrían soportar la carga vehicular que no utilice los ejes restringidos serían las avenidas Sucre, Javier Prado Oeste, Alberto del Campo y Del Ejército, así como las calles Bolognesi, Grau, Junín, Cuzco, Félix Dibós, Alfonso Ugarte, entre otras.

Si esta medida logra tener éxito, la Municipalidad de Lima podría ampliar su efecto de manera indefinida.

- ¿En qué consiste? -

La ordenanza regirá sobre cinco ejes viales y se adoptará de manera progresiva. A partir del 22 de julio tendrá efecto sobre los corredor Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina).

Desde el 5 de agosto, sobre la Av. Canadá y la Vía Expresa de Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz hasta la Plaza Grau).​

El plan 'Pico y placa' se ejecutará cuatro días a la semana —de lunes a jueves— y en franjas horarias de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5.30 p.m. a 9.30 p.m. Los vehículos con placas terminadas en cero o número par no podrán circular ni lunes ni miércoles. Aquellos cuyas matrículas culminen en número impar, tendrán que abstenerse de transitar por los cinco ejes mencionados los martes y jueves.