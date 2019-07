Pico y Placa: hoy se reinicia restricción y multas serán impuestas desde el lunes

La Municipalidad de Lima informó que hoy miércoles se retoma la medida denominada 'Pico y placa', que restringe el tránsito vehicular por horas y en ciertas avenidas de la capital. Esto tras los feriados de Fiestas Patrias.



Esta disposición se aplica en tres importantes ejes viales de la ciudad, desde el 22 de julio y de manera temporal por la realización de los Juegos Panamericanos 2019.

"El miércoles 31 de julio los conductores con vehículos particulares de categorías M1 y N1, cuyas placas terminan en número par no podrán circular por Panamericana Sur–Evitamiento–Panamericana Norte, Javier Prado–La Marina y Tacna–Garcilaso de la Vega–Arequipa, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.", indicó el municipio.

Por otro lado, tal como se ha estado realizando en la primera semana, el jueves 1 de agosto no podrán circular por los tres ejes viales mencionados los vehículos de placa impar, durante los mismos horarios.

Y es que esta medida de restricción establece que los lunes y miércoles no circulen los carros con placas terminadas en número par, los martes y jueves: impar, en los horarios establecidos.

Vale recordar que esta medida cuenta con fiscalización de la Policía Nacional. Desde el lunes 5 de agosto se empezará con la imposición de multas de S/336 a aquellos conductores que no respeten la medida.



- No respetan medida -

Esta medida también ha provocado que los conductores que no quieran acatar la norma utilicen una serie de artimañas para ocultar la identificación vehicular (placa).



Algunos conductores han apelado a cubrir parte de las placas con trapos colgados de la maletera. Otros utilizan placas falsificadas o micas que distorsionan la imagen. Sin embargo, todas estas acciones son sancionables con multas que podría llegar hasta los S/504, así como la retención del vehículo.