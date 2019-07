'Pico y placa': así se restringe el flujo vehicular desde hoy

Este viernes se aprobó en sesión de concejo la ordenanza 'Pico y placa', un plan piloto que busca restringir la circulación de los autos según sus números de matrícula. La medida aplica desde hoy, lunes 22 de julio, con el objetivo de reducir el caos vehicular durante la celebración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero se prolongará de manera indefinida si es que funciona para descongestionar la ciudad.

De tener éxito, dice el alcalde Jorge Muñoz, se podría ampliar su efecto de manera indefinida.



La ordenanza regirá sobre cinco ejes viales y se adoptará de manera progresiva. A partir del 22 de julio tendrá efecto sobre los corredor Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina).

Desde el 5 de agosto, sobre la Av. Canadá y la Vía Expresa de Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz hasta la Plaza Grau).​

Este es el mapa donde se aplicaría el 'pico y placa'.

—De lunes a jueves—

El plan 'Pico y placa' se ejecutará cuatro días a la semana —de lunes a jueves— y en franjas horarias de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5.30 p.m. a 9.30 p.m. Los vehículos con placas terminadas en cero o número par no podrán circular ni lunes ni miércoles. Aquellos cuyas matrículas culminen en número impar, tendrán que abstenerse de transitar por los cinco ejes mencionados los martes y jueves.

La ordenanza no alcanza a los vehículos de emergencia ni a los vehículos oficiales (aquellos usados por los presidentes de los tres poderes o por mandatarios extranjeros de visita en el país) o los usados por la policía. Tampoco a las grúas, carrozas fúnebres, aquellos destinados al transporte escolar, ni a vehículos que brinden servicio de transporte público de manera formal.

—Sanciones—

La Municipalidad de Lima propone un periodo de prueba durante el cual los infractores serán amonestados mas no recibirán una multa. Esto será desde el lunes 22 de julio al jueves 1 de agosto.



A partir del lunes 5 de agosto, se multará con S/336 (8% de una UIT) a quienes incumplan las disposiciones. Un total de 250 agentes de tránsito fiscalizará que se acate la norma con el apoyo de 80 cámaras para fotopapeletas.

– Excepciones –

Quedarían exceptuados de las restricciones los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones, los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos, transporte público autorizado, taxis, escolar, turístico y carga, fúnebres y grúas. Igualmente, vehículos oficiales acreditados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.



Asimismo, no aplicaría para vehículos particulares cuyos propietarios residan en las vías definidas, debidamente acreditados con presentación de DNI o Licencia de conducir.

