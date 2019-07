‘Pico y placa’: rutas, sanciones y tipos de autos incluidos en la restricción

Este lunes 22 de julio se puso en marcha el plan piloto 'pico y placa' en tres ejes viales de la capital. Consiste en restrigir el uso de vehículos de acuerdo al número de matrícula (par o impar). Desde el 5 de agosto la medida se ampliará a dos ejes viales más.



La restricción se aplica en marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (que se inician este viernes 26), y de tener éxito, se ampliaría de forma indefinida.

El 'pico y placa' fue aprobado el pasado viernes en el Concejo Metropolitano para que los vehículos de las categorías M1 (autos) y N1 (pick up) solo puedan circular algunos días de la semana de acuerdo al último dígito del número de placa, en el horario 06:00 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m.

– Al detalle –

La restricción por placa se implementa en dos etapas en tramos de la Panamericana Norte y Sur, así como en los ejes viales de los corredores rojo, amarillo y azul, con una extensión total de 72.8 kilómetros de vías. La propuesta, que se aplicará solo de lunes a jueves sin considerar los feriados, incluye las siguientes avenidas:



Primera etapa: desde el 22 de julio

1. Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.

2. Av. Javier Prado (desde Óvalo Huarochirí) - Sánchez Carrión - La Marina (hasta Av. Elmer Faucett) / Ruta del corredor rojo.

3. Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garsilaso - Av. Arequipa (has Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.



Segunda etapa: desde el 05 de agosto



4. Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau

5. Av. Canadá (desde Av. Circunvalación hasta Av. Paseo de la República)

Este es el mapa donde se aplicaría el 'pico y placa'.

Las placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que las placas con número impar, los días martes y jueves.



La medida busca facilitar el tránsito de vehículos de transporte público en algunas vías con alta carga vehicular y en la que circulan servicios de transporte público formales como el Metropolitano y los buses de los corredores complementarios. Se espera reducir en 24.81% el flujo vehicular en los cinco ejes viales.



El 'pico y placa' busca restringir el uso de vehículos particulares de los tipos M1 y N1.

De acuerdo a la comuna, la propuesta fue elaborada en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y vista en las comisiones metropolitanas de Asuntos Legales y Comercialización, Defensa del Consumidor y Transporte Urbano, donde ya recibió el visto bueno.



A diferencia de iniciativas aplicadas en otras ciudades de Latinoamérica, no se obligará a los conductores a guardar sus vehículos en sus cocheras, pues podrán desplazarse en las vías aledañas.

Además, las vías auxiliares de los ejes viales no estarán considerados en la restricción.

Pico y placa: resumen de la nueva restricción para uso de autos en Lima

– Sanciones –

La Municipalidad de Lima propone un periodo de prueba sin penalización económica (solo sanción educativa) durante las dos primeras semanas.



Tras ello, desde el lunes 5 de agosto, la sanción que impondría la Policía Nacional del Perú sería una multa de S/336 (8% de una UIT) por la infracción grave por “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido” (G 10 del Reglamento Nacional de Tránsito).



La policía desplegará un total de 250 agentes de tránsito para verificar el cumplimiento de la norma, además habrá 80 cámaras para fotopapeletas.

La medida busca agilizar tráfico vehicular y reducir el impacto en cinco ejes viales metropolitanos.

– Excepciones –

Quedarían exceptuados de las restricciones los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones, los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos, transporte público autorizado, taxis, escolar, turístico y carga, fúnebres y grúas. Igualmente, vehículos oficiales acreditados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.



Asimismo, no aplicaría para vehículos particulares cuyos propietarios residan en las vías definidas, debidamente acreditados con presentación de DNI o Licencia de conducir.

– Posiciones –

El alcalde capitalino Jorge Muñoz defiende su propuesta al señalar que con ello se busca disminuir el fluyo vehicular para agilizar los ejes viales contemplados en la eventual ordenanza.



La idea es que empiece a funcionar como un plan piloto durante los Juegos Panamericanos con un periodo de "marcha blanca", cuya principal función será educar a la población sobre el tema.

Una de las preocupaciones de los usuarios es qué pasaría si el horario de restricción (de 6 a 10 am y 5 a 9 pm) inicia cuando el conductor está en una de las vías incluidas en la medida. Para Muñoz, la solución simplemente sería ingresar a una ruta alterna.

Alcalde Muñoz habla sobre la propuesta de 'pico y placa' en Lima.

No obstante, para el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, la restricción de circulación de vehículos por placas tiene un efecto sobre el transporte solo en el corto plazo, según dijo al diario Gestión. Además, podría incrementar el parque automotor porque “algunas personas compran otro vehículo para poder desplazarse en las vías”.



De igual forma, el regidor metropolitano Jorge Valdez considera que esta medida traerá más complicaciones al ya deteriorado tráfico de la capital pues el transporte público no esta preparado para ser una opción viable a quienes no puedan utilizar sus autos durante la restricción.