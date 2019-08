‘Pico y placa’: estas son las zonas donde ya no se aplica la restricción vehicular

A dos días de que el plan 'pico y placa' cumpla un mes de ejecución, la Municipalidad de Lima decidió realizar algunas modificaciones a la restricción vehicular según número de matrícula.



El primero tiene que ver con el horario de aplicación. A través de la Resolución de Gerencia N° 105-2019, se determinó que el pico y placa se aplicará de lunes a jueves de las 6:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m. Es decir, media hora después de lo que se realizaba.

►‘Pico y placa’: el 53% de los limeños aprueba la ordenanza de ordenamiento vehicular

►‘Pico y placa’: cambia horario de inicio del plan y otras modificaciones

Otro de los cambios tiene que ver con la incorporación de los vehículos particulares de categoría M2 (carrocerías SUV y microbús). Este tipo de unidad se suma a la restricción para los vehículos de las categorías M1 y N1 [pick up].

- Zonas excluidas del plan-

Entre los cambios al plan que se aplicó desde el 22 de julio pasado se encuentra la reducción de la extensión del eje vial Javier Prado comprendido en la norma.



Desde ahora, el 'pico y placa' se aplicará desde el Trébol de Javier Prado hasta la avenida Elmer Faucett (pasando por la Av. Javier Prado, Av. Sánchez Carrión y Av. La Marina. Es decir, ya no irá desde el óvalo de Huarochirí. Con esto, el distrito de La Molina queda excluido del plan. Vale precisar que en todos los ejes viales donde funciona el plan no se incluyen las vías auxiliares.

La Municipalidad de Lima anunció cambios en el programa de restricción conocido como 'Pico y placa'. (Infografía: El Comercio)

La norma también señala que las intersecciones viales (incluidos los óvalos) no forman parte de las restricciones establecidas en el plan de restricción vial 'Pico y placa'.



De igual forma se establecen las siguientes zonas de interconexión, exentas del ámbito de aplicación de 'pico y placa' en las cuales la Policía de Tránsito no pondrá fotopapeletas.

La Municipalidad de Lima anunció cambios en el programa de restricción conocido como 'Pico y placa'. (Infografía: El Comercio)

La Municipalidad de Lima anunció cambios en el programa de restricción conocido como 'Pico y placa'. (Infografía: El Comercio)

De acuerdo con la norma, también se exime de dicha restricción a los vehículos a los vehículos que trasladan personas con discapacidad leve y moderada, debidamente acreditadas e inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).



Por ello, se solicita al Conadis, la relación actualizada del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, que incluya a las personas con discapacidad leve, moderada y severa, en un plazo no mayor de tres días hábiles de notificada la presente resolución.



En ese sentido, se dispone la ampliación de plazo hasta el 2 de setiembre para que la Gerencia de Transporte Urbano, a través de la Subgerencia de Fiscalización del Transporte, en coordinación con el Conadis y los órganos de línea de la Municipalidad de Lima competentes, implementen las medidas y/o procedimientos correspondientes que permitan identificar a los vehículos que trasladen a las personas con discapacidad severa.

- Vías donde sí se aplica-

Con las modificaciones realizadas por la Municipalidad de Lima, la restricción se mantiene de la siguiente forma:



El ‘pico y placa’ establece que los vehículos particulares de las categorías M1, N1 y M2 solo pueden circular lunes a jueves de las de 06:30 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m. Los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. No hay restricción los días feriados.

Cambios en el 'pico y placa'

El plan ‘pico y placa’ busca facilitar el tránsito de vehículos de transporte público en algunas vías con alta carga vehicular y en la que circulan servicios de transporte público formales como el Metropolitano y los buses de los corredores complementarios. Por ello se aplica en los siguientes ejes viales:

1. Panamericana Norte (desde el Óvalo Naranjal) - Evitamiento - Panamericana Sur (hasta Av. Alipio Ponce) / Ruta del corredor amarillo.



2. Av. Javier Prado (desde el Trébol de Javier Prado) - Av. Sánchez Carrión - Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). No incluye vías auxiliares / Ruta del corredor rojo.



3. Av. Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) - Av. Garcilaso - Av. Arequipa (has Óvalo Miraflores) / Ruta del corredor azul.



4. Av. Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) - Plaza Grau



Todas las vías auxiliares quedan exentas de la restricción.

Además, la Municipalidad de Lima incluyó los vehículos de la categoría M2, de carrocería SUV y microbús, también conocidas como minivanes.



Cambios en el 'pico y placa'

-Sanciones-

Los conductores que no respetan el ‘pico y placa’ son sancionados con multas de S/ 336 (8 % de una UIT) por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido” (Falta G10 del Reglamento Nacional de Tránsito).



La Policía Nacional agregó que quienes tapen sus placas de matrícula serán sancionados dos veces. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido circular con una placa de rodaje ilegible, sin iluminación o con algún material adherido que impida su lectura a través de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos. Se trata de la falta G60 que se multa con S/336.