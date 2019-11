La Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) inició el plan de ’Pico y placa para camiones’ con la imposición de multas. El Gerente de Transporte Urbano, Miguel José Sidia Carrasco, quien se encontraba en uno de los cuatro puntos de fiscalización con la Policía Nacional, informó a El Comercio que el único inconveniente que se presentó el primer día fue el desconocimiento de los autos sobre el carril segregado que existe entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

A partir de la fecha, este solo será para los camiones en el horario de 6:30 a.m. a10:00 a.m. de lunes a sábados. “Vamos a tener tolerancia hasta mañana [martes 5] con los autos que ingresen al carril exclusivo de camiones. Hemos puesto letreros con señal es en los puentes que dice que en el carril de la izquierda no deben ingresar autos ni transporte público”, dijo.

La señalización fue colocada arriba de los carriles segregados en la Panamericana.

El funcionario explicó que esta medida fue propuesta por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y fue bien recibida por los gremios de camioneros. “En las mesas de trabajo hemos conversado con los gremios de transporte, gremios logísticos, con la Sociedad Nacional de Industria y el MTC nos autorizo utilizar el carril de la izquierda; además, nos permitió utilizar los carteles de señalización oficial que está en sus manuales”, sostuvo.

Este camión esta transitando por la vía que no corresponde, ya que su placa termina en 0. Los vehículos que transiten en a vía segregada serán multados a partir del miércoles.

Además, agregó que los autos podrían hacer uso de la vía únicamente para adelantar a otro vehículo. “De lo contrario tendrán que pagar una multa de S/. 336”. Asimismo, durante el primer día Sidia informó que se pusieron multas a varios camiones que no cumplieron utilizar el carril correcto para transitar por la Panamericana.

Postura de los gremios

Luis Marcos Bernal, representante del gremio Unión Nacional de Transportistas del Perú, el cual representa 16 gremios de carga y mercancías, sostuvo que el primer día de plan ha sido positivo, ya que la MML ha recogido los acuerdos tomados durante las mesas de trabajo que.

“La Panamericana, sur y norte, es una vía imprescindible para el transporte de carga. Con el carril segregado se ha logrado que no haya una medida de restricción horaria en esa vía.”, dijo

Por su parte, Geovani Diez, del gremio de Transportes y Logística, manifestó que pese a que aún falta mayor información respecto a los camiones segregados, los conductores se han mostrado de acuerdo con el manejo del plan durante el primero día. “Hay temas que se están corrigiendo, aún hay conductores que deben ser educados. Nosotros desde los gremios vamos a seguir informado mediante las redes sociales”.