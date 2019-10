En un intento por reducir la congestión vehicular de Lima, la Municipalidad Metropolitana implementó, en julio pasado, el plan ‘pico y placa’ para autos particulares en tres ejes viales de la capital. Dos meses después, la restricción por número de matrícula se extendió para los camiones, pero solo en un tramo de la Panamericana Sur.

Ahora, la comuna anunció cambios en el plan para vehículos de carga pesada tras llegar a un acuerdo con el gremio de transportistas y la Sociedad Nacional de Industrias, que inicialmente se opusieron a la disposición municipal.

►Pico y placa: retrasan multas a camiones en la Panamericana Sur

►‘Pico y placa’: velocidad de vehículos aumentó en un 53% en la Panamericana Sur, según la MML

La principal modificación es la implementación de un carril exclusivo en el lado izquierdo de la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby, para la libre circulación del transporte de carga (en ambos sentidos), entre las 6 a.m. y 9 p.m., de lunes a sábado. En los otros carriles de esta vía se mantendrá la restricción del ‘pico y placa’ para camiones entre las 6:30 a.m. y las 10 a.m., de lunes a sábado.

“La novedad es que los camiones tienen que ir por el lado izquierdo en un carril segregado. Si alguno quiere ir por el otro lado, entonces ahí sí se aplica el ‘pico y placa’”, explicó hoy el alcalde Jorge Muñoz en conferencia de prensa. Se colocará señalética en la vía para orientar a los conductores.

El ‘pico y placa’ restringe el tránsito de camiones N2, N3, 03 y 04. Los vehículos cuyas placas terminan en número par no podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; mientras que los que culminen en dígito impar están prohibidos de hacerlo los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y días no laborable.

–MULTAS–

La Municipalidad de Lima también informó que se amplía el período de prueba de ‘pico y placa’ para camiones hasta el 2 de noviembre próximo. Inicialmente, el llamado periodo de marcha blanca iba a concluir el 22 de setiembre, luego fue ampliado un mes más. Por ello, se tenía previsto que hoy se iniciara la imposición de multas de S/336 a los infractores. No obstante, con la nueva prórroga, esta se ejecutará desde el 4 de noviembre.

Asimismo, se mantiene en evaluación la restricción de estos vehículos durante la tarde, así como en la Panamericana Norte y Vía de Evitamiento.

–RED VIAL–

Otro acuerdo al que llegó la Municipalidad de Lima y los gremios camioneros, suscrito en un acta, fue la incorporación de siete vías a las 15 que conforman la red vial de carga. Esos tramos están destinados a la circulación de vehículos de carga y mercancías en todas sus modalidades, según el Decreto de Alcaldía 011-2019, publicado el 5 de setiembre en “El Peruano”.

Las siete vías nuevas son las avenidas Tomás Valle, El Sol, Los Laureles, Pedro Miotta, Antigua Panamericana Sur, Quinta Avenida y Las Torres. En total son 22 vías donde los camiones podrán circular sin restricciones las 24 horas.

De otro lado, la restricción horaria en vías colectoras y arteriales –que empezará a regir desde el 4 de noviembre– se hará de forma progresiva y por “macro zonas”. El acuerdo es el siguiente:

En las zonas industriales se permitirá la circulación sin restricción para los vehículos de carga N1, N2, N3, a través de las vías colectoras y locales. Excepcionalmente, los vehículos de carga para contenedores que requieran utilizar vías locales o colectoras para llegar a su lugar de origen o destino, fuera de zonas industriales, podrán hacerlo accediendo por la vía arterial o la red vial de carga más próxima, durante la franja horaria establecida en la norma.

Los vehículos concreteros podrán circular en las vías colectoras y locales de acuerdo a la correspondiente Resolución de Interferencia de Vías, emitida por la Gerencia de Transporte Urbano (GTU).

Los vehículos de carga N3 hasta 18,6 toneladas podrán circular en vías colectoras, en franja horaria de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. Se podrá acceder a las vías locales, siempre y cuando la operación de carga y descarga se realice al interior del predio, establecimiento comercial o en una zona adecuada que no obstaculice el tránsito, lo cual deberá ser reconocido por una resolución de la GTU, oportunamente.

El alcalde Jorge Muñoz señaló que estos ajustes son resultado del diálogo y las mesas de trabajo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y representantes de las asociaciones de transporte de carga del país. (Foto: Giancarlo Ávila /GEC)

–EXCEPCIONES–

El plan ‘pico y placa’ no es aplicable a los vehículos de propiedad de las entidades públicas, del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, vehículos de emergencia, vehículos destinados a servicios públicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, vehículos destinados para el recojo y transporte de residuos, transporte de materiales peligrosos, vehículos especiales los mismos que se ceñirán a las normas específicas para su circulación, debidamente autorizados, entre otros que podrá establecer la Gerencia de Transporte Urbano, o la que haga sus veces, según corresponda.

–GLOSARIO–

TIPO DE VÍAS

Locales: son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes.

Colectoras: tienen por función canalizar el tránsito desde un sector urbano hacia las vías arteriales y/o vías expresas. Además, sirven como tránsito de paso y ayudan a conectar con los predios que se ubican en estas vías.

Arteriales: son vías con mayor capacidad para la circulación de vehículos y que permiten mayor velocidad.

Expresas: son aquellas que soportan importantes volúmenes de vehículos a alta velocidad y con flujo libre. Unen zonas de importante generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, zonas comerciales e industriales. Asimismo, integran la ciudad con el resto del país.