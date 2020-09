Conforme a los criterios de Saber más

Seis meses después de la suspensión del plan ´pico y placa' para camiones debido al estado de emergencia por el COVID-19, la Municipalidad de Lima reinició esta mañana las restricciones del transporte de carga y mercancías en la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

Antes de la imposición de multas, la medida tendrá dos días de marcha blanca para orientar a los transportistas, anunció el alcalde Jorge Muñoz. Culminada esta etapa, se sancionará con S/344 soles a los conductores que incumplan la restricción.

El plan ‘pico y placa’ para camiones consiste en el uso del carril izquierdo exclusivo de la Panamericana Sur para vehículos de transporte de carga (camiones N2 y N3 y los remolques o semirremolques O3 y O4) de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m. En los otros tres carriles solo se permitirá el tránsito en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m., de acuerdo con último dígito de la placa de rodaje. Los camiones cuya matrícula termine en número par no podrán transitar los lunes, miércoles y viernes; mientras que los de dígito impar no pueden hacerlo los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y días no laborables. La medida fue establecida el 5 de setiembre de 2019, a través del Decreto de Alcaldía N°011 y sus modificatorias.

La reactivación del ‘pico y placa’ para camiones fue anunciada con menos de un día de anticipación. De hecho, los gremios de transportistas aseguran que no se les tomó en cuenta para analizar la pertinencia de la reactivación de la medida.

Luis Marcos Bernal, representante de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú – UNT, que agrupa a unos 20 gremios regionales, calificó de inoportuna la decisión de la gestión de Jorge Muñoz, tomando en cuenta que el país se encuentra en una etapa de reactivación económica por la pandemia. Además, consideró que flujo vehicular de la Panamericana Sur tampoco justifica la reactivación de las restricciones.

“Seguimos en una situación de excepción y nos parece un apresuramiento por parte del alcalde de Lima. Nos hubiese gustado que la medida se reinicie en febrero o marzo del próximo año, según el flujo vehicular vuelva a tener el nivel de antes de la pandemia”, dijo a El Comercio.

Bernal recordó que el Gobierno otorgó facilidades de movilización a los camiones a fin de garantizar el abastecimiento de mercancías durante el estado de emergencia. Según su estimación, entre 15 mil y 25 mil vehículos de carga circulan diariamente solo en Lima. Los dos días de marcha blanca dispuestos por la gestión de Muñoz tampoco serían suficientes para informar con tiempo a los conductores. En su opinión, la norma, desde que nació en setiembre del año pasado, no se respalda en estudios técnicos.

Para Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL); sin embargo, retomar el carril izquierdo para camiones podría ser positivo para agilizar el tránsito de camiones siempre que se ajuste la velocidad y la señalización para evitar el ingreso de otros vehículos al área exclusiva, pero cuestiona que solo se haya dispuesto dos días de marcha blanca.

“Nos hemos enterado por la prensa, la marcha blanca debería ser al menos una semana para poder notificar a todas las empresas de transporte. No tenemos claro si es solo la Panamericana o también las subzonas que se implementaron en su momento. No hay comunicación con la Municipalidad de Lima”, dijo.

¿Era necesario retomar esta medida?

El Comercio conversó con dos urbanistas para conocer su opinión sobre la reactivación del plan ‘pico y placa’ para camiones en medio de la pandemia.

Alfonso Florez Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, sostiene que esta estrategia de la Municipalidad de Lima es un paliativo ineficaz ante la falta de infraestructura adecuada para el transporte de mercadería.

“Tiene que haber coherencia. Se puede entender que se anuncie como un paliativo mientras se ejecuta un plan a mediano y largo plazo, pero eso no nos lo dicen”, dijo.

Con él coincide la urbanista Sofía García, quien considera que el ‘pico y placa’ es una solución fragmentada que no resuelve los problemas de fondo, como el transporte informal, la falta de un sistema de transporte publico articulado y la construcción de vías sin planificación, que incluyen veredas, ciclovías, vías colectoras y, por supuesto, infraestructura para la carga pesada.

“El transporte logístico en una ciudad con 10 millones de habitantes y un aeropuerto y puerto es una pieza súper importante que quiere atenderse a través de un ‘pico y placa’. Lo que se necesita es invertir en obras integrales que consideren los flujos de movimiento de la carga”, señala la experta.

Sobre esta infraestructura especial, Florez señala que es indispensable construir plataformas logísticas en zonas como Lurín, Ancón o la Carretera Central. Aunque reconoce la importancia de gestionar horarios especiales para la distribución de mercancías, el especialista indica que de esta forma se podrá garantizar soluciones que se sostengan en el tiempo. “Los grandes volúmenes de carga llegarían a estas plataformas de noche y, durante el día, se haría la distribución urbana en vehículos de menor tamaño y en horarios que no se crucen con las horas punta para evitar congestión”, indica.

Esta propuesta no es una solución nueva. De hecho, Florez menciona que desde el año 2016 existen un estudio elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la Distribución Urbana de Mercancías de Lima y Callao (DUM) que establece obras concretas para mejorar esta actividad. “Yo entregué el DUM personalmente al alcalde de Lima cuando asumió la gestión, pero no se ha tomado en cuenta”, dijo.

Estas obras estarían destinadas a reducir en 60% la congestión de camiones en Lima, proveyéndoles de vías para evitar ingresar a las zonas urbanas. “La Vía de Evitamiento no evita nada. Con el Anillo Vial Norte, para el tránsito directo al puerto del Callao, y la Autopista Periurbana entre San Bartolo y Ancón, los camiones que pasan de largo no tendrían que entrar a la ciudad de Lima y generar congestión”, dijo el experto.

Para García, la Municipalidad de Lima perdió la oportunidad para evaluar y mejorar infraestructura para atender al peatón, ciclista, conductor o transportista durante el confinamiento obligatorio por el estado de emergencia. “Hemos tenido meses sin autos para introducir cambios y aprender, pero no se hizo una gestión de ese tipo”, dijo.

Ambos especialistas mencionaron el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM 2035), proyecto iniciado por la gestión de Susana Villarán que no fue tomado en cuenta por la administración de Luis Castañeda Lossio, que precisamente proponía proyectos viales integrales para la ciudad, incluido el transporte de carga y logística. Hace unas semanas, el alcalde Jorge Muñoz informó a este Diario que su gestión ha impulsado otro plan urbano, el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2021-2040 (Planmet 2040), que tomaría insumos del anterior. Aún no hay fecha para la presentación de este nuevo proyecto.





