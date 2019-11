Como parte de los ajustes del plan ‘Pico y placa’ para camiones, la Municipalidad de Lima dispuso la aplicación progresiva de condiciones de circulación para vehículos de carga pesada en vías locales, colectoras y arteriales, así como la incorporación de ocho avenidas de libre tránsito a la red vial de carga.

Estas mejoras empezarán a regir a partir del lunes 4 de noviembre, según lo establecido en el Decreto de Alcaldía N° 17, publicado en el diario oficial El Peruano, que actualiza la norma anterior sobre vehículos de carga del pasado 9 de setiembre.

Tras estos cambios, los camiones de todas las modalidades podrán trasladarse en 23 avenidas de la capital -de las 15 que se consideró en un inicio- sin ninguna restricción las 24 horas. Por lo que las ocho vías adicionales son: Tomás Valle, El Sol, Pedro Miotta, Quinta Avenida, antigua Panamericana Sur (tramo Conchán – Mateo Pumacahua), Los Laureles (tramo Los Cisnes – Quinta Avenida), Las Torres (tramo Quinta Avenida – Ramiro Prialé) y Argentina (tramo Rodolfo Beltrán – límite provincial).

Cabe precisar que el nuevo decreto contiene una tabla con horarios y otras condiciones que se aplicarán en vías locales (calles distritales), arteriales (avenidas grandes) y colectoras (avenidas medianas), en tres etapas y macrozonas, es decir, áreas delimitadas por vías metropolitanas que involucran a distritos contiguos.

La Municipalidad de Lima dispuso la aplicación progresiva de condiciones de circulación para camiones en vías locales, colectoras y arteriales. (Municipalidad de Lima)

En la primera etapa la norma tendrá aplicación en la macrozona 1, compuesta por Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, La Victoria y San Luis. Esta se hará efectiva desde este lunes 4 y tendrá una marcha blanca hasta el 25 de noviembre.

Dentro de la macrozona 1 los camiones N3, O3 y O4 de más de 18,5 toneladas no transitarán por las vías colectoras ni locales. En tanto, en las arteriales solo podrán hacerlo en la franja horaria (10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente), mientras que los N2 de 6,5 a 12 toneladas y los N3 de hasta 18,5 toneladas podrán circular libremente sin ninguna restricción de horario en las colectoras, locales y arteriales.

Las otras dos etapas, así como las macrozonas 2 y 3, se implementarán de forma gradual de acuerdo a las fechas señaladas en la norma. Asimismo, en las zonas industriales se permitirá la circulación sin restricción al transporte de carga a través de vías colectoras y locales, accediendo por la vía arterial o por las vías libres más cercanas durante la franja horaria establecida.

- Excepciones -

Los vehículos de carga para contenedores que requieran utilizar vías locales o colectoras para llegar a su destino, fuera de las zonas industriales, podrán acceder por la vía arterial o vías libres durante la franja horaria.

Mientras que los vehículos de carrocería hormigonera, bomba hormigonera y los que transportan materiales de construcción de categoría N3 circularán por las colectoras y locales de acuerdo a su autorización de interferencia de vías.

Cabe precisar que la norma también ratifica la implementación de un carril preferencial a la izquierda de la carretera Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y el intercambio Javier Prado, sin restricción para vehículos de carga de lunes a sábado, de 6 a.m. a 9 p.m. Mientras que en los otros tres carriles de la derecha se mantendrá la restricción “Hora pico y placa” para camiones en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m., en el tramo mencionado.