Desde que el pasado 22 de julio se puso en marcha el plan de restricción vehicular ‘pico y placa’ en algunos ejes viales de la capital, la velocidad del transporte en la Panamericana Sur ha aumentado en un 53%, según informó la Municipalidad de Lima.

► ‘Pico y placa’ para este miércoles 9 de octubre: calles restringidas y qué vehículos no pueden circular

De acuerdo al monitoreo que viene realizando la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la comuna metropolitana, la velocidad promedio en la Panamericana Sur es de 52 kilómetros por hora (km/h), en comparación a los 34 km/h registrados antes del ‘pico y placa’.

El estudio detalla que los autos particulares y taxis incrementaron su velocidad de 33 a 57 km/h, mostrando una mejora aproximada del 72%, mientras que la velocidad del transporte público pasó de 22 a 25 km/h, es decir, aumentó en un 14%.

Los vehículos de carga también registraron cifras positivas, pues la velocidad promedio subió de 34 a 48 km/h, lo que representa una mejora del 41%.

De esta manera, observa una mayor fluidez del tránsito en la Panamericana Sur, lo que permite que las personas lleguen más temprano a sus centros de estudios, trabajo y otras actividades.

La Municipalidad de Lima precisó que estas cifras son resultado de la medición hecha en el primer turno de la restricción, de 6:30 a.m. a 10:00 a.m., desde la Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby.

De acuerdo a la disposición de la Municipalidad de Lima, ‘pico y placa’ rige de lunes a jueves en los ejes viales Tacna - Garcilaso de la Vega - Arequipa, Javier Prado - La Marina, Panamericana Sur - Evitamiento - Panamericana Norte y la Vía Expresa de Paseo de la República.

Los vehículos con placa que termina en número par o cero no podrán circular en los ejes viales citados. Mientras, que los que tienen número impar, no podrán hacerlo los martes y jueves. Los horarios son de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. No hay restricción los viernes, sábados, domingos ni feriados.

El 10 de setiembre inició la implementación del plan ‘pico y placa’ para transporte de carga y/o mercancías. En este caso, la restricción vehicular aplica en un tramo de la Panamericana Sur (desde la Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby), de lunes a sábado, solo de 6:30 a.m. a 10 a.m.