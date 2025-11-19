Policías de civil en zonas peligrosas, la nueva estrategia del Gobierno para enfrentar ataques a buses: ¿medida efectista o efectiva?

Los recientes ataques contra choferes y locales de empresas de transporte público han llevado al Gobierno a tomar nuevas medidas para enfrentar la ola criminal que azota el país. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que se hará “un replanteamiento” de la estrategia , en línea con lo que el presidente José Jerí ya había informado, el pasado 4 de noviembre, respecto a que su gestión aplicará un “contrataque” contra las bandas criminales.

Incluso, Jerí afirmó, la noche del lunes en el Callao, que “se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad”, por lo que “el siguiente paso es disminuir” dichos delitos. Sin embargo, cabe resaltar que durante el estado de emergencia en Lima y Callao, entre el 22 de octubre y el 16 de noviembre, han ocurrido 50 homicidios, de los cuales 42 fueron por proyectil de arma de fuego, según datos del Sinadef obtenidos por el ingeniero Juan Carbajal. La cifra de asesinatos podría aumentar, ya que hay registros por actualizar

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que los delegados de las líneas de transporte evalúan la fecha en que acatarán un paro de 48 horas ante los recientes ataques a locales de las empresas, tras el ultimátum que lanzaron el fin de semana.

¿En qué consistirá la estrategia 50-50?

El titular del Interior, Vicente Tiburcio, explicó que, en adelante, el despliegue policial se hará con 50% de agentes uniformados a fin de realizar labores preventivas, mientras que el otro 50% serán policías de civil “mimetizados” en zonas de alta incidencia delictiva.

“Hemos tomado la decisión de trabajar 50-50. Esto va a consistir en que 50% de policías van a estar uniformados (y trabajar) en el tema preventivo, en todas las rutas que se van a establecer, y el otro 50% será policías mimetizados en distintos lugares, es la medida que estamos tomando para poder hacer frente a esta delincuencia criminal que viene atacando a estas empresas de transporte”, indicó Tiburcio tras una reunión con dirigentes de la empresa San Germán en San Juan de Lurigancho, luego que uno de sus choferes sufrió el ataque a balazos de un sicario, el pasado domingo.

“Los grupos de inteligencia ya han estado trabajando. Lo que queremos es potenciar en toda la ciudad de Lima con mayor presencia de agentes en lugares donde está la delincuencia, mimetizados para poder tener respuesta inmediata, conforme lo hacía el Grupo Terna”, agregó.

Tal como lo había anunciado el presidente José Jerí un día antes, el titular del Mininter anunció que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao, pues consideró que no se le puede “dar más tregua a la delincuencia”.

Reacciones a la propuesta de policías de civil en las calles

La medida de desplegar policías de civil en zonas críticas para enfrentar la criminalidad y evitar más ataques contra los choferes y buses de transporte público fue cuestionada por el general (r) PNP Carlos Tuse, pues recordó que muchos agentes no tienen la preparación para mimetizarse en zonas peligrosas.

“Mimetizados solo los agentes de inteligencia, ya que los agentes de inteligencia son gente preparada para ubicarse donde está el crimen, cualquier policía no puede estar haciendo ese tipo de trabajo”, expresó Tuse a El Comercio.

Además, advirtió que esa falta de preparación para labores de inteligencia puede llevar a que se repitan casos como el del suboficial PNP Luis Magallanes, quien hizo uso de su arma y causó la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz cuando fue detectado durante una protesta.

“No es una cosa de mover e improvisar, hay que tener una estrategia más definida. Fortalecer el servicio de inteligencia para detectar donde están estos delincuentes”, refirió Tuse.

“Es una medida efectista”

Una similar posición tuvo el general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la Policía, quien consideró que la propuesta del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, es difícil de ejecutar y no tendría resultados, pues recordó que no existe el número suficiente de agentes para desplegarlos en las zonas peligrosas de Lima.

El exoficial PNP recordó que existe un déficit de cerca de 70 mil agentes en la Policía, tal como lo señaló la expresidenta Dina Boluarte en su último Mensaje a la Nación.

También pidió tomar en cuenta que cada año un promedio de 2 mil policías son detenidos o investigados por presuntamente estar involucrados en actos delictivos.

Por ello, consideró que la medida anunciada por el titular del Mininter “es efectista” para tratar de detener la paralización de 48 horas que han anunciado los transportistas.

Recientes ataques contra buses de empresas de transporte público

Los ataques contra las empresas de transporte público no cesan, pese a que está vigente un estado de emergencia en Lima y Callao y que el Gobierno había anunciado un contraataque contra la criminalidad. En las últimas 24 horas se registraron un atentado a balazos contra la empresa el local de El Rápido en San Martín de Porres, así como la destrucción de cinco unidades de Pegaso Express.

Terror en San Martín de Porres

Dos sujetos en moto realizaron disparos, cerca de la 1 a.m. del martes, contra el frontis de la cochera de la Línea 42 de la empresa El Rápido, ubicada en la avenida Chuquitanta, en San Martín de Porres.

La Policía halló ocho casquillos de bala en la zona, de los cuales seis balas impactaron contra el portón del local. Ninguna persona resultó herida, pero sí desató el terror entre los vecinos.

El Comercio pudo conocer que el ataque fue perpetrado por una de las dos bandas que vienen extorsionando a las líneas de la empresa El Rápido. A cada chofer se les exige el pago de 10 soles al día para dejarlos trabajar y no atentar contra sus vidas.

Este es el cuarto ataque de los extorsionadores contra El Rápido. El primero ocurrió en noviembre del 2024, cuando mataron a un chofer en San Juan de Miraflores, luego -en abril del 2025- un bus fue baleado y, en julio pasado, asesinaron a un chofer.

La Línea 42 de El Rápido está compuesta por 100 buses y cubre la ruta San Martín de Porres-Huachipa. Las otras líneas de la empresa son la 5, C, JC, T y F, las cuales parten de distintas zonas de Carabayllo.

Cinco buses quedaron destruidos en incendio

Otro hecho que generó gran consternación es que cinco buses de la empresa Pegaso Express, que cubre la ruta Ventanilla-San Juan de Miraflores, quedaron destruidos debido al incendio que ocurrió en su patio de maniobras, situado en la avenida Valle Hermoso, en el asentamiento humano Oropeza, en Puente Piedra.

Un vigilante fue el que se percató del incendio y avisó a los conductores, quienes dormían en un inmueble cercano. Algunos pudieron retirar sus vehículos, pero cinco fueron destruidos por el fuego.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que, de acuerdo con la versión que le proporcionaron los bomberos y policías que acudieron al lugar, se trataría de un incendio a consecuencia de un cortocircuito.

Sin embargo, los vecinos no descartan que se trate de un ataque de una banda de extorsionadores. Y su temor se incrementa, ya que muy cerca del lugar están los patios de maniobras de las empresas Edilberto Ramos y Los Chinos (Etuchisa) y temen que ocurran otros ataques.