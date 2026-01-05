¿Por qué Lima sigue siendo de las peores ciudades para moverse? Los planes del 2026 para mejorar el transporte en la capital 

Las casi 200 horas perdidas en el tráfico, citadas líneas arriba, provienen de un estudio realizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) que también advierte del impacto económico del caos: un gasto adicional de S/ 4.566 millones de soles en combustibl e y un total de pérdidas anuales por más de S/ 27,691 millones.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) también hace notar de un retroceso en la calidad de vida del limeño por la movilidad: según el reporte Cities in Motion 2025, elaborado por el IESE Business School para evaluar la calidad de vida urbana, la capital peruana cayó del puesto 144 al 150 de 183 ciudades evaluadas. Si solo se considera la dimensión Movilidad y Transporte, donde Lima ocupa el puesto 176, una de las peores ubicaciones a nivel global.

¿Cómo llegamos a esto? Para Jaime Graña Belmont, gerente general de la AAP, esta situación se explica por una dependencia del transporte privado y la limitada oferta de transporte público. “Lima tiene solo una línea de metro y un BRT (Metropolitano) con cobertura insuficiente para una ciudad de su tamaño”, señaló Graña en un comunicado.

Mariana Alegre, del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, añade que se necesita una reforma que priorice soluciones de transporte y movilidad en la que se evalúen distintas alternativas para cada problema. Por ejemplo, en el caso del transporte público, implementar corredores exclusivos, rutas organizadas y avanzar con los proyectos de líneas de metro permitiría que más personas migren al transporte formal y dejen usar el taxi colectivo, liberando las pistas.

Sobre infraestructura vial, si bien la construcción de viaductos podría reducir los tiempos de desplazamiento a corto plazo -dependiendo del diseño que se implemente-, Alegre advierte que existe el riesgo de generar demanda inducida, es decir, que más conductores usen la vía y se incremente el tráfico. “Antes de pensar en construir una infraestructura pesada, una autoridad responsable tiene que evaluar distintas soluciones previas como un rediseño vial, corrección del flujo semafórico y reordenamiento de transporte . Existen estrategias de gestión de flujos, gestión vial, gestión de carga, mejoras de señalización, de intersecciones a las que recurrir . Para eso no se necesita un viaducto o bypass salvo en zonas donde se determine que sí son obras necesarias”, explicó a El Comercio .

¿QUÉ ESPERAR PARA EL 2026?

Ante este escenario, las competencias sobre el tránsito y transporte en la capital se distribuyen entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y las comunas distritales. Este es el avance proyectados para el próximo año en los principales proyectos que desarrolla cada entidad:

Línea 2

El 22 de diciembre, la tuneladora Delia llegó a la Estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, con lo que queda pendiente un recorrido de apenas tres estaciones más loara completar el trazado subterráneo. Tras completar su paso por la universidad pública, la tuneladora continuará su recorrido hacia las estaciones Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes.

Según detalló el concesionario Metro de Lima Línea 2 a El Comercio la tuneladora Delia debería llegar a Insurgentes entre agosto y septiembre de 2026.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, añadió que una vez que el trazo esté terminado, lo siguiente será implementar las estaciones que se sumen a las cinco actualmente operativas, entre Ate y Santa Anita. “La implementación de las estaciones progresivamente nos va a permitir contar con un trayecto operativo más grande ”, dijo a la agencia Andina.

La Línea 2 está concebida como la primera línea de metro subterránea del Perú. Su trazo incluye 27 kilómetros de vía principal y un ramal de 8 kilómetros que formará parte de la Línea 4 En total, se prevén 35 estaciones y un tiempo de viaje de menos de 45 minutos entre Ate y el Callao, un trayecto que hoy puede tomar más de dos horas y media en hora punta.

Actualmente, la estación San Marcos registra un avance de obras civiles de 85.81% y un avance general del 64%.

Anillo Vial Periférico

Se trata de una de las apuestas más ambiciosas en infraestructura de los últimos años. El Anillo Vial Periférico consiste en una autopista de 34.8 kilómetros que rodeará Lima y Callao, conectando 11 distritos. El MTC promete que la obra terminada logrará reducir el tiempo de viaje entre Ate e Independencia de 60 a 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho a solo 10, y de San Juan de Lurigancho e Independencia a 5 minutos.

El contrato, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), fue firmado el 12 de noviembre del 2024, entre el MTC y el consorcio español Anillo Vial Periférico (integrado por Cintra, Acciona y Sacyr). La obra tendrá un costo total de US$ 3400 millones y tiene como finalidad liberar del tránsito pesado el histórico eje este-oeste de Lima y el Callao. Si bien la vía rápida contará con peaje, el diseño propone vías laterales libres de pago en ambos sentidos a lo largo del trayecto principal.

La autopista se construirá en tres tramos en un periodo estimado de 9.5 años: Tramo 1 (8.7 km) desde el Óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte (Ovalo del Naranjal); el Tramo 2 (15.1 km) inicia en Panamericana Norte y concluye en Av. Ramiro Prialé; y el Tramo 3 (11 km), desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación (intersección de Av. Del Aire con la Av. Rosa Toro).

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de preparación de terrenos. En noviembre pasado, el MTC realizó trabajos de tapiado de puertas y ventanas de predios adquiridos en Comas e Independencia. Dichos predios serán transferidos al consorcio concesionario Anillo Vial Periférico.

Aunque la liberación de predios es uno de los principales desafíos, Proinversión proyecta que la fase preparatoria esté casi culminada el próximo año para iniciar la construcción física. “Esperamos en este 2026 terminar lo importante del proyecto, estar en obra física para finales del 2026 y que en el año 2028 los limeños estemos disfrutando del proyecto por tramos”, declaró el director ejecutivo, Luis Del Carpio, en agosto pasado.

Según el consorcio, el proyecto tiene en cuenta “la compensación económica de viviendas afectadas, incluyendo a más de 1,500 viviendas informales, las cuales serán reubicadas con apoyo del proyecto”.

Si bien la obra física aún no tiene fecha exacta de inicio, uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el futuro del bosque urbano ubicado en la berma central de la avenida Separadora Industrial, entre Ate y La Molina. De acuerdo con el Comité Densa Arbolado Separadora, esta área alberga al menos 7 mil árboles de 40 años de antigüedad que desaparecerán cuando se construya la autopista. Por ello, piden al Estado evaluar otras alternativas viables para conservar íntegramente este ecosistema urbano. “A la fecha, no se ha difundido públicamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, pese a su magnitud y al riesgo ambiental que representa”, indicaron en un comunicado.

Vía Expresa Grau

Uno de los proyectos de infraestructura para el servicio publico más avanzados por la Municipalidad de Lima es la Vía Expresa Grau. Esta obra estaría lista en abril del 2026 y permitirá la interconexión del Metropolitano y la Línea 1 del Metro.

La intervención de la Nueva Vía Expresa Grau contará con cuatro paraderos para el Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón. Lech Espinoza Arteaga, gerente de Infraestructura de Emape, detalló que la obra tiene una extensión de 2.8 kilómetros, beneficiará a 2 millones de usuarios y tiene un avance total del 66%.

Vía Expresa Norte

La Municipalidad de Lima informó que la construcción de la Vía Expresa Norte, el nuevo corredor por donde circularán buses del Metropolitano, alcanza un 30% de avance en su primera etapa, entre las avenidas José Granda y Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape), en diciembre se inició la pavimentación del tramo de las avenidas Germán Aguirre y Tomás Valle.

La obra se extenderá por 8.7 km y contempla la construcción de 15 estaciones del Metropolitano, a lo largo del tramo comprendido entre la avenida José Granda en San Martín de Porres y la avenida Metropolitana en Comas. Se prevé la entrega para el 2026.

Tanto la Vía Expresa Norte como la Vía Expresa Grau y Vía Expresa Sur son obras contempladas en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040, PLANMET2040.

Esto también se relaciona con el Plan de Movilidad Urbana (PMU) al 2042, aprobado por la ATU el 19 de diciembre pasado. Este plan proyecta, en el corto plazo, de 2026 a 2030, la implementación de sistemas de buses de tránsito rápido (BRT), conocidos como metropolitanos, en tres ejes prioritarios: Vía Expresa Grau, Vía Expresa Sur y Av. Universitaria. Por iniciar la formulación.

Teleféricos

De acuerdo con la proyección de Proinversion, este 2026 se planea adjudicar los teleféricos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. Es el primer paso para una futura construcción.

Uno de los objetivos de ambos proyectos es acercar a la población hacia las estaciones de Metropolitano, las líneas de Metro o al anillo vial periférico.

Estos teleféricos son parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU). Se trata de un plan estratégico para los próximos 20 años con la finalidad de impulsar cambios y trazar objetivos, estrategias y proyectos que contribuyan a mejorar las formas de desplazamiento y la calidad de los viajes de todos los residentes de Lima y Calla

Esta hoja de ruta plantea la transformación integral del sistema de transporte metropolitano con más de 200 proyectos para los próximos 20 años. Uno de ellos es un nuevo Sistema Integrado de Transporte compuesto de 9 líneas de Metro (incluyendo las actuales), 8 teleféricos, 11 ejes viales para buses de tránsito rápido o BRT, y una red de 786 km de corredores buses.

Entre 2026 y 2030, como medida de presupuesto abordable, se desplegarán corredores buses sobre vías como La Marina–Javier Prado, Panamericana Norte, Canto Grande–Abancay, Tomás Valle y Las Palmeras – Antúnez de Mayolo. Por iniciar la formulación, a nivel de estudio conceptual.

Carril bus en Abancay

Los proyectos no solo son de infraestructura. La ATU tiene planeado iniciar obras de la Red de Carriles Bus en la avenida Abancay, una de las más congestionadas de Lima. El proyecto plantea la redistribución de los carriles en ambos sentidos de la vía, a fin de destinar una parte exclusiva para la circulación de buses, priorizando así el transporte masivo.

“Un bus de transporte público puede movilizar hasta 80 pasajeros en promedio, mientras que un automóvil traslada solo entre una y cuatro personas”, resumió la ATU sobre la importancia de agilizar la circulación de los buses.

A lo largo de la avenida Abancay, que cuenta con una extensión aproximada de dos kilómetros y comprende cerca de once cuadras, los conductores de transporte público podrán identificar el carril exclusivo mediante una franja azul y señalización horizontal con la indicación “solo bus”. Se espera que esto reduzca hasta el 15 minutos el tiempo de recorrido total a través de la avenida.

Mediante un comunicado, dicha autoridad calificó la iniciativa como “un paso clave hacia una ciudad más integrada, sostenible y eficiente”.

Viaductos

Aunque no estaban contemplados en el PLANMET2040 ni en el PMU, la Municipalidad de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ha anunciado un proyecto de tres pasos a desnivel elevados en la avenida Javier Prado. Con una inversión superior a S/ 540 millones, los proyectos se encuentran en etapa de estudios previos.

El primero de estos puentes vehiculares elevados tendría una extensión de 1.8 km, desde el cruce con la Av. Las Begonias hasta la intersección con Av. Prolongación General Arenales, entre San Isidro y Lince. Este proyecto empezaría entre enero y febrero de 2026, según la comuna metropolitana.

El segundo, de 1.66 km de extensión, se construirá sobre el eje vial de la Av. Javier Prado – Av. Sánchez Carrión, en el tramo entre la calle Las Flores y el Jr. Trujillo. Finalmente, el tercer paso a desnivel estaría ubicado a la altura de la intersección de Javier Prado con la Av. Circunvalación del Golf Los Incas y la Av. Los Frutales, en el distrito de La Molina. Este viaducto tendría una extensión total de viaducto de 983 metros de longitud.

Aunque las propuestas prometen aliviar la vida de los conductores, los vecinos de las zonas de influencia no están tan convencidos. En San Isidro, por ejemplo, alertan sobre más congestión, ruido y afectación a las áreas verdes y su calidad de vida. Dicha municipalidad distrital ha pedido una nueva evaluación de los proyectos para reducir daños al entorno urbano y ambiental. Especialistas en transporte también advierten que ampliar vías sin mejorar las salidas ni el transporte público podría generar nuevos cuellos de botella.