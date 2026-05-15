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Desde este domingo 17 de mayo iniciarán los desvíos para las obras del Puente Santa Rosa.
Desde este domingo 17 de mayo iniciarán los desvíos para las obras del Puente Santa Rosa.
/ Oscar Farje-MTC
Por Redacción EC

Desde este domingo 17 de mayo iniciará el plan de desvío vehicular en un tramo de la av. Morales Duárez por el inicio de obras del Puente Santa Rosa, infraestructura que se convertirá en la principal vía de acceso al nuevo permitirá dar acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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