Desde este domingo 17 de mayo iniciará el plan de desvío vehicular en un tramo de la av. Morales Duárez por el inicio de obras del Puente Santa Rosa, infraestructura que se convertirá en la principal vía de acceso al nuevo permitirá dar acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La medida de tránsito, anunciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comenzará desde las 8:00 a. m. y clausurará dos carriles entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio. Se habilitarán vías auxiliares y carriles en sentido inverso para asegurar la circulación.

Plan de desvíos por obras del puente Santa Rosa

Asimismo, se ha instalado señalización temporal, se ha ajustado la semaforización en la zona, y orientadores de tránsito facilitarán el desplazamiento vehicular y peatonal. Sin embargo, se recomienda a los conductores y usuarios tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de viaje.

El proyecto de la obra incluye la construcción del puente principal sobre el río Rímac, pasos a desnivel, rampas de acceso, puentes de giro y vías auxiliares que permitirán mejorar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento hacia el aeropuerto.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los contratos de construcción de los puentes de Santa Rosa y la Carretera Central continúan vigentes. (Imagen: Andina)

La obra estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco y forma parte del sistema vial complementario del nuevo Jorge Chávez y se integrará con futuras obras como la Vía Expresa Santa Rosa, planteada como una conexión rápida entre el aeropuerto y distintos puntos de Lima Metropolitana.