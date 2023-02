Varias personas que transitaban utilizando la Línea 1 del metro de Lima quedaron varadas a causa de desperfectos en el servicio de transporte. A la altura de las estaciones María Auxiliadora y Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, los usuarios debieron retirarse de los vagones para avanzar, a pie, por la vía férrea, hacia las salidas cercanas.

Para las 10 a.m., Línea 1, empresa que opera este tramo del metro, comunicó la decisión de suspender el servicio desde la estación Angamos hasta Villa El Salvador por “un incidente técnico” en su sistema. Horas más tarde, a las 2:20 p.m. aproximadamente, la empresa anunció el cierre adicional de las estaciones San Borja Sur, La Cultura y Nicolás Arriola. En ese sentido, la red férrea se redujo a solo once estaciones, de las veinticuatro en total.

Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima tuvieron que bajarse y caminar por las vías, debido a un problema en el servicio. #Lima #Linea1 #MetroDeLima pic.twitter.com/s7sCg3txYq — Antony Veliz Pineda (@avelizpineda) February 14, 2023

Usuarios advierten no fueron debidamente alertados

El Comercio evidenció que en la estación La Cultura, en San Borja, decenas de personas llegaban a la estación sin conocer la situación de clausura. En el lugar no se encontró a ningún personal de la empresa operaria que pueda responder a las preguntas de los usuarios que no sabían lo que pasaba.

Detrás de las rejas que impedían el ingreso a la estación, un representante de la empresa repetía, utilizando un megáfono, que las estaciones hacia el sur estaban cerradas, por lo que los presentes debían continuar hacia la parada de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Ante el desconcierto, muchos usuarios optaron por utilizar otros medios de transporte, como buses y combis. Al lugar se acercó Luis, un señor discapacitado, en silla de ruedas, que no conocía que el servicio había sido parcialmente suspendido.

“No informan nada, estas cosas no las comunican. Ahora no sé cómo voy a hacer para llegar a mi casa [en San Juan de Lurigancho]”, comentó. Reveló que ya había pasado por la estación de Arriola y al evidenciar que estaba cerrada, se movilizó en su silla de ruedas hasta La Cultura. Finalmente, continuó su ruta, a brazadas, hacia Gamarra.

Personas optaron por utilizar otros medios de transporte Ante encontrarse con las puertas cerradas de la estación La Cultura, muchos decidieron acudir a buses y combis para llegar a sus destinos. Para quienes pretendían movilizarse hacia el sur, esta era la única opción. 1 / 4 Personas mayores y discapacitadas también se vieron afectadas Si bien muchos contaban con las facilidades para optar por otro medio de transporte, algunos usuarios relataron a El Comercio que su situación no se lo permitía. Para algunos, era un costo que no podían asumir, mientras que, para otros, era simplemente imposible utilizar transporte informal. 2 / 4 Largas colas y congestión en La Victoria A la estación Gamarra, en La Victoria, llegaron varios usuarios que no pudieron abordar en las paradas que se vieron afectadas. En el lugar se registró una gran congestión, aunque personas que recurren a este servicio aclararon que esto también se debe a la hora pico y el día destino. 3 / 4 Usuarios se mostraron enojados Las personas que habían hecho colas por largos minutos abucheaban al personal de seguridad, que limitaba el ingreso, y a quienes hacían pasar a otros que no contaban con pase del metro. 4 / 4

Benjamina, una señora mayor, también se mostró indignada ante la falta de comunicación y empatía por parte de la empresa Línea 1. “La gente viene aquí corriendo y se da con la sorpresa que no hay atención. Esto es una falta de respeto porque [la empresa] tiene la labor de comunicar”, declaró.

Largas colas y congestión en Gamarra

En la estación Gamarra, El Comercio registró una gran afluencia de personas, las cuales formaron largas colas para poder utilizar el servicio del metro. Esta era la primera parada hacia la estación Boyóvar, en San Juan de Lurigancho.

En el lugar, diferentes usuarios comentaron a este Diario que es común la presencia de tantas personas debido a que se trataba de la hora pico, alrededor de las 6 p.m. Además, precisaron que a causa de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, esperaban que haya mayor congestión. A eso se sumaron las personas que tuvieron que llegar hasta este distrito para enrumbar en el metro hacia sus destinos.

El Comercio también estuvo presente en la avenida México, frente a una de las puertas principales de acceso al Emporio de Gamarra. Allí, diversas personas comentaron que debían tomar otros medios de transporte para llegar a sus hogares a causa de la inoperatividad del metro.

A las 10 p.m., doce horas después de que se suspendiera oficialmente parte del servicio, Lima 1 comunicó que el sistema fue totalmente restablecido.

Línea 1 aún no da respuestas sobre lo sucedido

Este Diario intentó comunicarse reiteradas veces con el área de prensa de Línea 1 para conocer las causas del incidente, pero no se obtuvo respuesta. En comunicación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), afirmaron que Línea 1 recién facilitaría información al respecto el día de hoy.

En horas de la tarde, la congresista de la República, Norma Yarrow, solicitó “con carácter de urgente, remitir un informe que precise el motivo que ocasionó la falla técnica en la Línea 1 del Metro de Lima” a través de un oficio enviado a Edgar Ramírez, gerente de Servicio al Cliente de la empresa operaria.