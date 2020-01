Un total de 868 metros de extensión comprende la obra entregada hoy por la Municipalidad de Lima, realizada en la Vía Expresa de Paseo de la República, en el tramo que se encuentra entre las avenidas Aramburú y Domingo Orué, en los distritos de Surquillo y Miraflores.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que los trabajos comprendieron la ampliación de la longitud de dos rampas (en el sentido norte-sur), el aumento de dos a tres carriles (en el sentido sur-norte de la vía auxiliar), habilitación de veredas, así como la colocación de áreas verdes y señalización horizontal.

“Lo que busca esta obra es una mejor calidad para los conductores y ayudar a que la transitabilidad en la zona sea mucho más adecuada”, dijo el burgomaestre esta mañana.

- Ampliación de rampas -

Respecto a los trabajos en las dos rampas, la de subida cuenta ahora con 295 metros y se ubica a la altura de la Av. Aramburú. La segunda rampa, de ingreso a la Vía Expresa, dispone ahora de 332 metros, y se localiza cerca al puente Domingo Orué. Entre ambas infraestructuras viales existe un subtramo de 56 metros de longitud, lo que da un total de 683 metros de intervención.

En diálogo con El Comercio, el ingeniero vial David Fairlie sostuvo que la idea de darle más metros a una rampa es una buena alternativa para descongestionar el tráfico en esta vía y darle mayor fluidez.

“Cuando los carros suben por la rampa y llegan a la intersección de arriba tienen que parar y dar paso a los vehículos que ya circulan por la vía auxiliar. En ese momento es que empiezan a acumularse los autos en la rampa. Alargar esta infraestructura puede ser una solución, ya que lo que se quiere es darle distancia suficiente para que esa cola de vehículos no llegue hasta abajo y empiece a generar una congestión en la Vía Expresa”, explicó el especialista.

(Foto: Municipalidad de Lima)

Sin embargo, precisó que en esta clase de obras es esencial la realización de cálculos sobre la cantidad de vehículos que transitan por la vía. Asimismo, señaló que no tendría mucho sentido darle más metros a la rampa de bajada de la Vía Expresa, ya que la mayor congestión se da en las de subida.

“Ampliar las rampas está bien siempre y cuando se hayan hecho los cálculos respectivos y dado el largo suficiente. Alargarlas las rampas de ingreso no tiene mucha lógica. No se va a formar cola al ingresar a la Vía Expresa, al menos no debería”, apuntó Fairlie.

Darle mayor longitud a las rampas implica que la distancia entre estas se acorte. Sobre esto, el experto recalcó que la Municipalidad de Lima ha de haber evaluado y tomado en cuenta los problemas que podrían acarrear este diseño.

“El problema es que cuando reduces la distancia entre las rampas los vehículos que están saliendo se entrecruzan con los que están entrando. Lo ideal sería que el tiempo desde que el auto ingresa a la Vía Expresa hasta que pase por una siguiente rampa de salida sea lo suficientemente largo para que pueda salir del carril derecho, ya que en este carril van a ubicarse los carros que van a querer salir de la vía", detalló.

(Foto: Municipalidad de Lima)

- Estándares -

A fin de que no hayan estos cruces, Fairlie contó a este Diario que existen estándares y distancias mínimas que se deben mantener. “Siempre y cuando se haya respetado esos estándares no habría ningún problema”, dijo.

Estos parámetros están en función del número de vehículos que entran y salen, así como a la máxima velocidad permitida en la vía. En ese sentido, mientras más rápida se la velocidad permitida se necesitará mayor distancia entre rampa y rampa.

- Otras obras -

La Municipalidad de Lima también informó que A todo ello se suma una sección vial de 185 m de extensión: la ampliación de dos a tres carriles de la av. Paseo de la República, en sentido Sur – Norte, la cual fue abierta al tránsito vehicular en setiembre pasado”, explicó Muñoz.

El proyecto, de más de S/ 13 millones de inversión, también tuvo en cuenta la habilitación de 1,913 m2 de veredas: 1,707 m2 (Norte – Sur), y 206 m2 (Sur – Norte).

El mejoramiento vial de la av. Paseo de la República en el mencionado tramo exhibe además un pintado de 746 m2 de señalización horizontal y la colocación de 1,320 m2 de áreas verdes. “Su puesta en funcionamiento beneficiará a más de un millón 600 mil ciudadanos que transitan diariamente por el lugar”, afirmó el burgomaestre.