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Resumen

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La mayoría de conductores que brindan servicios por aplicativos son hombres, peruanos, que rondan los 40 años y tienen al taxi por aplicativo como su actividad principal.
La mayoría de conductores que brindan servicios por aplicativos son hombres, peruanos, que rondan los 40 años y tienen al taxi por aplicativo como su actividad principal.
/ Imagen generada mediante Inteligencia Artificial
Por Renzo Giner Vásquez

Si hoy solicita uno de los 1,3 millones de servicios de movilidad por aplicativo que se piden a diario en el Perú, lo más probable es que frente al volante se encuentre con un conductor peruano que promedie los 40 años, sea jefe de familia y cuente con secundaria completa.

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