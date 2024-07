A solo unos días de haber iniciado las obras para la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo a la prensa que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, “no me da la cara” en referencia a la presunta usurpación agravada de manos de la empresa encargada de los trabajos.

“Lo he llamado 7 días al señor (Raúl) Pérez Reyes. No es de hombres, no es de hombres tener reuniones de trabajo y después no dar la cara. Es una mala actitud. Así no se trabaja. Hay que dar la cara y ser responsable de los actos”, indicó a los medios de comunicación.

López Aliaga instó a Pérez Reyes responder los cuestionamientos de la MML respecto al inicio de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima en la avenida 9 de diciembre (conocida como Paseo Colón) lo cual generó que la comuna capitalina presentara una demanda ante el Poder Judicial por una presunta inconstitucional restricción a la libertad de tránsito.

Además, el burgomaestre de Lima propone que la concesionaria pague una eventual penalidad por cada día de demora en el avance de obras de 500 mil dólares.

“Aquí se ha entrado con violación, con una usurpación agravada en una vía metropolitana. Justamente una acción de amparo ya se ha presentado, un hábeas corpus, estamos viendo también el tema penal por usurpación agravado, pero hay un tema mayor por el perjuicio al ciudadano”, dijo RLA.

Cerco perimétrico de la obra de la estación central. Foto: MTC

Otros distritos se unen a RLA

También se unieron al reclamo del alcalde de Lima, las autoridades de los distritos Breña, Ate, Bellavista, Carmen de la Legua y La Victoria. Ellos exigen un pronunciamiento oficial del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre las exigencias de la Municipalidad de Lima para cumplir con los plazos estipulados referentes a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima