El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, se pronunció sobre los cuestionamientos a la seguridad de los puentes modulares instalados para facilitar el acceso y la salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Las críticas se centran en si las estas estructuras colapsarían ante eventuales lluvias intensas y aumento de caudal del río Rímac por el Fenómeno El Niño.

“Están diseñados para durar décadas, para decirlo claro, no se van a caer por más fuerte que sea El Niño. Están muy bien instalados, pues además están construidos a seis metros del cauce, es imposible que pase. Quiero dar la seguridad (no se van a caer), olvídense de eso”, indicó el titular del MTC en Willax.

Durante su intervención, Rey Rey, indicó que los puentes modulares no son de la marca Bailey, sino Janson. Explicó que, pese a su carácter temporal, este tipo de viaductos puede tener una vida útil de entre 50 y 60 años, siempre que reciba el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente

Rey explicó que cada puente cuenta con anclajes con una profundidad de 25 metros que ofrecen protección en cada estribo, además de bases cimentadas por encima del nivel máximo registrado del río.

Nuevo puente en construcción

La autoridad comunicó que la construcción del puente definitivo ya se encuentra en ejecución y aclaró que la entrega está prevista para mediados del año 2027. El proyecto se desarrolla mediante un convenio de Gobierno a Gobierno, siendo las empresas Sacyr y Aegon, las encargadas de la edificación.

Cabe recordar que el alcalde del Callao, César Pérez Barriga, advirtió de un posible colapso de los puentes al Jorge Chávez debido a la llegada de lluvias por el Fenómeno El Niño.