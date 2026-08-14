Cada una de las estructuras cuenta con anclajes de 25 metros de profundidad. Foto: Andina
Cada una de las estructuras cuenta con anclajes de 25 metros de profundidad. Foto: Andina
Por Redacción EC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, se pronunció sobre los cuestionamientos a la seguridad de los puentes modulares instalados para facilitar el acceso y la salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Las críticas se centran en si las estas estructuras colapsarían ante eventuales lluvias intensas y aumento de caudal del río Rímac por el Fenómeno El Niño.

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