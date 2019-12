El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, expresó su desacuerdo respecto a los remates vehiculares del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este miércoles, la entidad subastará 170 unidades, donde varias de estas tienen hasta 15 años de antigüedad y están destartaladas, según detalló un informe de la campaña de El Comercio #NoTePases.

Desde Carabayllo durante su visita a una institución educativa, el burgomaestre aclaró que la renovación del parque automotor no corresponde a la institución. Explicó que la legislación obliga al SAT a que ejecute este tipo de remates vehiculares, y que esta acción es supervisada por órganos de control.

“No estoy de acuerdo con estos remates y se lo hecho saber al jefe del SAT. Este, en más de una oportunidad me ha dicho que tiene obligaciones que la Contraloría le ha impuesto. Hay un oficio del órgano de control institucional que obliga a hacer esos remates. Personalmente, me decepciona una cosa de esa naturaleza. Hay una serie de informes que lo obligan y lo que he pedido es que busquemos otros mecanismos para que no puedan seguir saliendo chatarra a las calles, pero lamentablemente la legislación sigue en esa línea y los órganos de control empujan a que esto se desarrolle. Mi opinión personalmente es que no estoy de acuerdo”, precisó Jorge Muñoz para Canal N.

Los vehículos, entre combis y mototaxis, que serán rematados hoy permanecieron internados en ocho depósitos y varios se encuentran en mal estado. Muchos de ellos también registran miles de soles en deudas por papeletas, pero retornarán a las calles sin multas.

Entre el 2015 y 2018, se han realizado siete remates del SAT. En cada uno se vendieron entre 400 y 600 vehículos que fueron incautados por deudas, y más del 80% de ellos sobrepasaban los 20 años de antigüedad.

-Alcalde que quiere ‘tribunear’ no tiene las puertas abiertas-

Al ser consultado respecto a los cuestionamientos por parte del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, debido a una supuesta falta de comunicación, Muñoz Wells evitó brindar un comentario. Sin embargo, señaló que el citado burgomaestre no acude a las asambleas de metropolitanas de alcaldes.

“No tengo que declarar sobre eso. Lo que hay que ver son las acciones de las personas. Hoy hemos tenido la asamblea metropolitana de alcaldes y la persona [alcalde de La Molina] no asistió. Nunca ha asistido a estas asambleas […] Estamos trabajando con varios alcaldes que quieren sacar adelante su comunidad. Nosotros no cerramos puertas a nadie. Hay que ser sinceros. El que quiere trabajar tiene las puertas abiertas, y el que quiere ‘tribunear’ no tiene las puertas abiertas. [¿Álvaro Paz de la Barra quiere ‘tribunear’, entonces?] No sé, como alcaldes tenemos que sumar no restar”, añadió.

Jorge Muñoz afirmó no estar de acuerdo a los remates vehiculares realizados por el SAT. (Video: Canal N)