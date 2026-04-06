El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que los trenes del Ferrocarril Central Andino en la ruta Chosica–Lima–Chosica se encuentran en condiciones operativas, tras una supervisión realizada luego de trabajos de mantenimiento en coches y locomotora.

Durante una actividad ante la prensa, el burgomaestre indicó que el material rodante fue evaluado en el patio de maniobras administrado por Ferrocarriles Andinos, donde se verificó su correcto funcionamiento. “Lo que hemos hecho ahora es una supervisión como corresponde, producto del trabajo que se ha venido realizando” , señaló.

Reggiardo rechazó además las críticas que calificaban al tren como inoperativo. “ Esto es una gran falsedad que se ha venido sosteniendo y lo queremos poner al servicio de todos ustedes , medios de comunicación, para que sepan y se den cuenta de que funciona sin ningún inconveniente”, afirmó.

El alcalde detalló que los coches cuentan con energía eléctrica, aire acondicionado, servicios higiénicos y espacios para bicicletas. Asimismo, precisó que están fabricados en acero inoxidable y que operan con autonomía propia, lo que permite su desplazamiento sin necesidad de arrastre.

Sin embargo, indicó que el inicio del servicio aún depende de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para el traslado del tren hacia la estación Parque La Muralla. Añadió que, si bien se han realizado coordinaciones, todavía no hay una respuesta definitiva.

El burgomaestre precisó que la puesta en marcha también requiere trabajos de señalización y coordinación con el concesionario de la vía.

Finalmente, señaló que el proyecto contempla una primera etapa entre Chosica y Lima, con una futura ampliación hacia Huaycán, donde se estima atender a unos 14 mil pasajeros diarios.

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