Resumen

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Personal técnico y autoridades inspeccionan la locomotora y los coches en el patio de maniobras, donde se verificó su operatividad. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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Personal técnico y autoridades inspeccionan la locomotora y los coches en el patio de maniobras, donde se verificó su operatividad. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
  • Personal técnico y autoridades inspeccionan la locomotora y los coches en el patio de maniobras, donde se verificó su operatividad. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Personal técnico y autoridades inspeccionan la locomotora y los coches en el patio de maniobras, donde se verificó su operatividad. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Personal técnico y autoridades inspeccionan la locomotora y los coches en el patio de maniobras, donde se verificó su operatividad. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisa los trenes del Ferrocarril Central Andino tras trabajos de mantenimiento en la ruta Chosica–Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisa los trenes del Ferrocarril Central Andino tras trabajos de mantenimiento en la ruta Chosica–Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisa los trenes del Ferrocarril Central Andino tras trabajos de mantenimiento en la ruta Chosica–Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • La locomotora del tren Chosica–Lima durante las pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento en la vía férrea. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    La locomotora del tren Chosica–Lima durante las pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento en la vía férrea. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    La locomotora del tren Chosica–Lima durante las pruebas realizadas para comprobar su funcionamiento en la vía férrea. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • Reggiardo declara ante la prensa durante la supervisión del material rodante, asegurando que el tren “no es chatarra”. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Reggiardo declara ante la prensa durante la supervisión del material rodante, asegurando que el tren “no es chatarra”. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Reggiardo declara ante la prensa durante la supervisión del material rodante, asegurando que el tren “no es chatarra”. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • Vista general del recorrido ferroviario en la zona de Chosica, donde se proyecta la primera etapa del servicio hacia Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Vista general del recorrido ferroviario en la zona de Chosica, donde se proyecta la primera etapa del servicio hacia Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Vista general del recorrido ferroviario en la zona de Chosica, donde se proyecta la primera etapa del servicio hacia Lima. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • Trabajadores realizan labores de revisión en los coches, que cuentan con aire acondicionado, energía eléctrica y espacios para bicicletas. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Trabajadores realizan labores de revisión en los coches, que cuentan con aire acondicionado, energía eléctrica y espacios para bicicletas. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Trabajadores realizan labores de revisión en los coches, que cuentan con aire acondicionado, energía eléctrica y espacios para bicicletas. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • Autoridades y técnicos observan las pruebas del tren en la infraestructura ferroviaria, incluyendo rieles y puentes. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Autoridades y técnicos observan las pruebas del tren en la infraestructura ferroviaria, incluyendo rieles y puentes. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Autoridades y técnicos observan las pruebas del tren en la infraestructura ferroviaria, incluyendo rieles y puentes. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • El tren del Ferrocarril Central Andino en operación durante la inspección, en medio de la cobertura de medios de comunicación. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    El tren del Ferrocarril Central Andino en operación durante la inspección, en medio de la cobertura de medios de comunicación. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    El tren del Ferrocarril Central Andino en operación durante la inspección, en medio de la cobertura de medios de comunicación. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

  • Vista panorámica del sistema ferroviario que conectaría Chosica con Lima en una primera etapa del proyecto. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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    Vista panorámica del sistema ferroviario que conectaría Chosica con Lima en una primera etapa del proyecto. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

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    Vista panorámica del sistema ferroviario que conectaría Chosica con Lima en una primera etapa del proyecto. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que los trenes del Ferrocarril Central Andino en la ruta Chosica–Lima–Chosica se encuentran en condiciones operativas, tras una supervisión realizada luego de trabajos de mantenimiento en coches y locomotora.

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