Miles de peruanos aprovecharán el feriado largo por Fiestas Patrias para viajar al interior del país. Sin embargo, el verdadero desafío llegará con el retorno. A diferencia de la salida, que se distribuye entre varios días, el miércoles 29 de julio concentrará el regreso de la mayor parte de viajeros hacia Lima Metropolitana, escenario que podría convertir esa jornada en la más congestionada del feriado, con largas filas de vehículos, tiempos de viaje prolongados y una elevada demanda en los principales corredores de ingreso a la capital.

De acuerdo con proyecciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), entre el 25 y el 29 de julio se realizarán 27 mil 410 viajes interprovinciales, movilizando 1 millón 644 mil 582 pasajeros en 6 mil 389 buses habilitados. Ronald Power, Subgerente de Supervisión Electrónica mencionó durante una entrevista con El Comercio que estas cifras representan un incremento aproximado del 4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Aunque la entidad precisó que no es posible determinar cuántos viajeros retornarán específicamente a Lima hasta que concluya el operativo, sí identificó que la mayor presión se concentrará en los accesos a la capital, principalmente por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la Carretera Central, además de corredores alternos como Lima-Canta-Huayllay, Huaral-Acos-Huayllay, Cañete-Lunahuaná-Yauyos y Pisco-Huancavelica-Huancayo.

Por otra parte, La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) informó a El Comercio que, hasta el 28 de julio, el flujo vehicular en las principales vías de salida de Lima se incrementará entre un 15% y un 35% respecto a un día habitual. En ese sentido, proyecta que la Panamericana Sur registre entre 80.000 y 98.000 vehículos diarios; la Panamericana Norte, entre 70.000 y 88.000; y la avenida Ramiro Prialé, entre 36.000 y 45.000.

El retorno concentra los mayores riesgos

Para Federico Battifora, experto en transporte, seguridad vial y prevención de riesgos en el transporte terrestre, el momento más delicado de todo el desplazamiento no es la salida, sino el regreso.

“El momento de mayor riesgo siempre son los retornos. Es aquí donde aparecen el cansancio, el apuro por llegar y la gran congestión en los accesos a las ciudades”, explicó a El Comercio.

Según el especialista, durante el retorno confluyen factores que incrementan la probabilidad de accidentes como la fatiga acumulada después de varios días de descanso, presión por reincorporarse a las actividades laborales y un elevado volumen de vehículos circulando simultáneamente.

Federico Battifora, experto en transporte, seguridad vial, prevención de riesgos en el transporte terrestre y educación ciudadana. (Foto: difusión de Facebook). / Diego Aquino Pedraza

En ese contexto, sostuvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Sutrán deben reforzar la fiscalización durante estas jornadas, especialmente en los principales corredores de ingreso y salida de Lima.

Luis Quispe Candia, abogado especialista en tránsito y presidente de la ONG Luz Ámbar, coincide en que el regreso representa un momento crítico, aunque advierte que el principal problema es la falta de planificación de los propios conductores.

“Muchas personas dejan el retorno para el último momento, olvidan que al día siguiente deben reincorporarse a sus actividades y terminan excediendo la velocidad para recuperar el tiempo perdido”, señaló el actual diputado.

Los cuellos de botella que complicarán el ingreso a Lima

Desde una perspectiva de ingeniería vial, Mario Candia, ingeniero civil especialista en ingeniería de tráfico y diseño vial urbano, sostuvo que la congestión comienza a intensificarse conforme los vehículos abandonan las carreteras nacionales e ingresan al área urbana de Lima.

En la Panamericana Norte, explicó, los problemas aparecen desde Ancón y Santa Rosa hacia Puente Piedra y Comas.

“La carretera tiene intersecciones que no corresponden a una categoría de autopista. Se supone que debería ser una autopista expresa, pero tiene una serie de intersecciones ‘semaforizadas’ que generan un desorden completo”, afirmó.

Mapa de los principales cuellos de botella en los accesos a Lima Metropolitana. (Gráfico elaborado en base a la entrevista con Mario Candia).

Respecto de la Panamericana Sur, indicó que, si bien cuenta con una infraestructura superior, el tránsito comienza a deteriorarse conforme se aproxima a la ciudad debido a la presencia de paraderos sobre la vía, intercambios viales deficientemente diseñados y el incremento del flujo urbano.

Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial (Foto: difusión Microfinanzas).

Su diagnóstico más crítico recae sobre la Carretera Central, a la que calificó como una vía colapsada debido a sus limitaciones estructurales.

“El problema de fondo es la muy deficiente infraestructura que tenemos”, sostuvo.

¿Qué están haciendo las autoridades?

Para enfrentar el incremento del tránsito durante el feriado largo, la Sutrán puso en marcha el Plan Viaje Seguro, mediante el cual desplegará 950 inspectores en 23 regiones del país para supervisar el transporte terrestre de pasajeros y carga.

Los inspectores verificarán la documentación de los vehículos, el estado mecánico de las unidades, el cumplimiento de los límites de velocidad mediante cinemómetros y el monitoreo permanente de las unidades a través de sistemas GPS.

La SUTRAN pone en marcha el plan Viaje Seguro para reforzar el control y la fiscalización en 23 regiones del país, ante el aumento del tránsito vehicular por las celebraciones de Fiestas Patrias en 2026. (Imagen: difusión de Facebook - SUTRAN).

Además, la entidad recordó que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de los siniestros viales registrados en el país.

Como complemento, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, implementará el plan “Transita Seguro con EMAPE”, orientado a mantener la fluidez del tránsito en la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Autopista Ramiro Prialé.

Municipalidad de Lima pone en marcha el plan "Transita Seguro con EMAPE" por Fiestas Patrias. (Foto: difusión de Facebook - Municipalidad de Lima).

El operativo contempla inspectores municipales en puntos críticos, patrullaje permanente, monitoreo mediante 156 cámaras de videovigilancia, retiro inmediato de vehículos averiados mediante grúas y coordinación permanente con la Policía Nacional, la ATU, la Sutrán, el SAMU, los Bomberos y municipalidades distritales.

Asimismo, el servicio de Auxilio Vial permanecerá operativo las 24 horas durante todo el feriado para atender incidentes que puedan afectar la circulación.

Caos en la Carretera Central

Otra de las medidas adoptadas por el MTC será la restricción temporal para vehículos de carga de 3,5 toneladas o más en la Carretera Central, entre los kilómetros 19 (Ñaña) y 145 (Pucará).

Restricción de tránsito para vehículos de carga en la Carretera Central por Fiestas Patrias 2026. (Imagen: difusión de Facebook - SUTRAN).

En el retorno hacia Lima, la medida regirá el miércoles 29, entre las 12:00 del mediodía y las 10:00 de la noche, con el propósito de facilitar el desplazamiento del transporte interprovincial y de los vehículos particulares durante las horas de mayor demanda.

La disposición cobra especial relevancia luego de que, durante la salida por el feriado largo, la Carretera Central registrara más de 16 horas continuas de congestión entre Corcona, Casapalca, San Mateo de Huanchor y La Oroya, una situación que evidenció la alta vulnerabilidad de esta vía ante el incremento del flujo vehicular.

El colapso se originó tras el accidente de un semitráiler ocurrido en el kilómetro 108, en la zona de Bellavista (Chicla), donde el contenedor de la unidad cayó sobre dos vehículos menores. Aunque las unidades involucradas fueron retiradas horas después, la circulación continuó seriamente afectada debido a la avería de camiones de carga pesada, trabajos de mantenimiento en el sector de Yanamate y la invasión del carril contrario por parte de vehículos informales y colectiveros.

La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Foto: difusión/composición GEC

Como consecuencia, numerosos conductores reportaron demoras de más de cinco horas para avanzar menos de un kilómetro en algunos tramos de la vía. Asimismo, usuarios denunciaron la escasa presencia de efectivos de la Policía de Carreteras para controlar el transporte informal y evitar la invasión de carriles, así como la falta de advertencias a los viajeros sobre la magnitud de la congestión antes de ingresar por el peaje de Corcona.

Mapa muestra las cuatro rutas alternas a la carretera Central para viajar de Lima al centro del país y viceversa. (Gráfico: difusión - SUTRAN).

Además, las autoridades recuerdan que existen otras rutas alternas para el tránsito desde Lima hacia el centro del país y viceversa.

Las medidas alivian, pero no solucionan el problema

Para Mario Candia, el despliegue de inspectores, grúas y operativos constituye una respuesta necesaria, aunque insuficiente para resolver el problema estructural de la movilidad.

“Son medidas paliativas. Una ciudad del tamaño de Lima no debería necesitar inspectores controlando el tránsito. El problema no es la falta de inspectores, sino la muy deficiente infraestructura que tenemos”, afirmó.

En la misma línea, Luis Quispe Candia consideró positivo el incremento de los controles, pero planteó fortalecer la fiscalización electrónica y avanzar hacia la implementación de peajes electrónicos que reduzcan las demoras en los puntos de cobro.

Luis Quispe Candia, abogado especialista en temas de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; y fundador y Presidente de la ONG Luz Ámbar. (Foto: Editorial GEC). / ALESSANDRO CURRARINO

“Debería haber el recaudo electrónico en todos los peajes de nuestro país, tanto en las carreteras como en la ciudad para que los vehículos no se detengan, como lo hay en otros países. Los vehículos circulan libremente, sin ningún problema, porque las cámaras captan la placa del vehículo y descargan de la cuenta del propietario. De esa forma no hay ningún retraso, no hay ningún contratiempo”, declaró en una entrevista a El Comercio.

Recomendaciones para un retorno seguro

Los especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que la mejor estrategia para evitar contratiempos es planificar con anticipación el viaje de regreso.

Federico Battifora recomendó revisar previamente el estado mecánico del vehículo, verificar que el SOAT y la revisión técnica se encuentren vigentes, respetar la velocidad segura, mantener la distancia entre vehículos, utilizar siempre el cinturón de seguridad y realizar pausas cada tres horas de conducción.

Asimismo, aconsejó no conducir inmediatamente después de reuniones o celebraciones y evitar los desplazamientos entre la medianoche y las cinco de la mañana, periodo en el que disminuye naturalmente la capacidad de reacción.

Por su parte, Luis Quispe Candia exhortó a no dejar el retorno para el último momento y recordó que el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes y la conducción bajo los efectos del alcohol continúan siendo las principales causas de los accidentes de tránsito.

En tanto, Mario Candia recomendó evitar, en la medida de lo posible, las horas de mayor demanda.

“Si puedes regresar un día antes, hazlo. Si puedes viajar de madrugada o muy tarde por la noche, mejor. Si no puedes evitar la hora punta, anda con calma y calcula que el viaje podría tomar hasta tres veces más de lo habitual”, indicó.

Sutran puso en funcionamiento un aplicativo móvil que permitirá a los ciudadanos acceder a información en tiempo real sobre el estado de transitabilidad de las vías. (Foto: difusión Facebook - SUTRAN).

Finalmente, la Sutrán recordó a los viajeros que pueden utilizar el aplicativo Viaje Seguro, herramienta que permite verificar si un bus está autorizado, consultar el estado de las carreteras, revisar información del vehículo y del conductor, además de acceder a alertas y compartir el recorrido con familiares, con el objetivo de que los desplazamientos durante estas Fiestas Patrias se realicen con mayores condiciones de seguridad.