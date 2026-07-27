icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miles de peruanos aprovecharán el feriado largo por Fiestas Patrias para viajar al interior del país. Sin embargo, el verdadero desafío llegará con el retorno. A diferencia de la salida, que se distribuye entre varios días, el miércoles 29 de julio concentrará el regreso de la mayor parte de viajeros hacia Lima Metropolitana, escenario que podría convertir esa jornada en la más congestionada del feriado, con largas filas de vehículos, tiempos de viaje prolongados y una elevada demanda en los principales corredores de ingreso a la capital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.