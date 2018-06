Roy Ventura: “Una ley no solucionará el problema de los colectivos” |#NoTePases

La propuesta para formalizar el transporte público interprovincial e interregional en autos y minivanes colectivos podría convertirse en ley. El proyecto ya fue aprobado en primera votación y está en agenda una segunda. Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transportes, cree que es una iniciativa necesaria –especialmente en regiones–, pero inútil si no la acompaña una rigurosa reglamentación.



— Especialistas advierten que podría generar congestión vehicular en carreteras y aumentar los accidentes de tránsito. ¿Qué opina?

Cuando asumí la presidencia me reuní con los dirigentes del M1 [autos], M2 [minivanes] y M3 [ómnibus]. Sabemos que si existe este servicio informal es porque ha habido un abandono del servicio [formal] y eso pasa mucho en regiones. No hablo de Lima. No soy el autor de la iniciativa, pero como presidente de la comisión he tenido que sustentarlo. Sé que el tema no se va a arreglar con una ley. La reglamentación debe definir el ámbito geográfico donde trabajar, qué recorrido máximo hacer, etc.

— Pero la reglamentación depende del MTC.

Sí. Pero queremos darles las herramientas legales. Les queremos decir: “MTC: este es tu marco legal y, en mérito a esto, te autorizo”. Debemos buscar un término medio para que los M1, M2, M3 puedan estar satisfechos y sea la oferta y la demanda las que deban definirlo.

— Una de las principales preocupaciones es que esos vehículos no son aptos para tramos tan largos.

El tema de los accidentes se da en los M1, M2, pero también en los M3. Claro, uno no va a ir de Lima a Tacna con un M1. Pero sí puedes hacer recorridos más cortos.

— Pero eso no se precisa en el proyecto, ¿está a favor de aprobarla como está?

Yo estoy a favor de que en la reglamentación se pueda delimitar, porque si vas a entrar al servicio de formalidad debes cumplir con requisitos como tener terminales, seguridad y especificaciones técnicas. Y, sobre todo, deben tener un seguro porque, en la práctica, tienen uno de uso particular, no de transporte público.

— Hoy, la ley les autoriza excepcionalmente a dar el servicio si en zonas de difícil acceso no hay otra oferta de transporte del ómnibus (M3), ¿no basta?

Es que hay lugares en donde a pesar de que hay la categoría M3, no abastecen la demanda. Por ejemplo, la ruta Cerro de Pasco-La Oroya. En Huánuco, por ejemplo, la empresa Molina sale en la mañana y en la noche. En el interín siempre hay necesidad. Es por eso que sale el servicio Huanta-Huancayo. Los propios M3 han dicho que se formalice, pero delimitando dónde prestar el servicio.

— ¿No es irresponsable formalizar si hoy la Sutrán no se da abasto para fiscalizar?

Es que en la actualidad no existe fiscalización. La Sutrán –a quien se le ha asignado más de S/35 millones este año– no está haciendo su trabajo, la Policía de Carreteras tampoco.

— Es como el caso de las combis: sobre el papel, están empadronadas, pero la realidad dice otra cosa.

La realidad nos dice que nos falta mano dura en el transporte. Tiene que prevalecer el principio de autoridad.

— ¿Cómo revertir esto?

Que las demás instituciones hagan su trabajo. Nosotros estamos proponiendo desde la comisión, que se tiene que hacer un análisis más profundo para encontrar un punto intermedio.

— ¿Formalizarlos no legitima el servicio que hacen?

Formalizarlos es decirles: vengan, pero cumplan con estos requisitos y, quien no quiere, va a seguir trabajando en la informalidad. Que salga la ley no va a solucionar el problema porque no es reglamentarista. Como presidente de la comisión tengo que asumir el dictamen. Debe haber un análisis más profundo para encontrar un punto intermedio. Cuando se ponga a debate, pediremos que se amplíe y que el proyecto regrese a comisión. No queremos dar una herramienta en la cual el MTC no pueda hacer su trabajo.

— Es un proyecto promovido por su bancada. ¿No hubo diálogo interno para sacarlo?

Dentro de la bancada hay discrepancias, no somos un batallón de una fuerza armada ni una secta. Hay diversas posiciones.

— Hace un mes dijo que el proyecto de la autoridad única del transporte (ATU) iba a entrar en la agenda del pleno, pero no ha sucedido. ¿No es prioridad?

La agenda la arma la Junta de Portavoces. Sí es una prioridad, sino que ya tenían programadas las agendas en las sesiones pasadas. Fuerza Popular está a favor.