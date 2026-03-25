Por Hernán Medrano Marin

Minimizar el riesgo de ataques armados, evitar la paralización del servicio y proteger la integridad de operadores y usuarios. Según el Ejecutivo, a eso apunta la elaboración, el desarrollo y la ejecución del Plan de Rutas Provisionales y Seguras para el transporte público en el país, cuyos lineamientos técnicos fueron recientemente aprobados y publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.