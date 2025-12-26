Un grupo de pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima permaneció atrapado al interior de uno de los trenes, el cual se detuvo a escasos metros de la Estación San Borja Sur, en el distrito limeño de San Borja.

En diálogo con RPP, un usuario identificado como Daniel Cueva indicó que estuvieron atrapados por más de media hora, sin la posibilidad de evacuar, debido a que las puertas estaban cerradas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Solamente por los altavoces nos comunican que en breve momento nos estarán evacuando, estarán remolcando; pero hasta ahorita, hasta el momento, nada. Ya los pasajeros estamos incómodos acá porque muchos quieren llegar al centro de labores”, refirió.

Pasajeros pudieron evacuar

Finalmente, después de más de media hora de permanecer al interior de uno de los trenes, los pasajeros pudieron evacuar.

La citada radioemisora detalló que el tren averiado fue remolcado hasta la Estación San Borja Sur para así facilitar la salida de los usuarios afectados.

La unidad fue conducida hasta el patio de maniobras y el servicio fue restablecido, aunque se advirtió una demora en la circulación de los trenes.