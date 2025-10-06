Paro de transportistas en reclamo de mayor seguridad
Desde tempranas horas, empresas de transporte urbano formal realizan un paro de transportistas (apago de motores) en diversos puntos de la capital como San Juan de Lurigancho (SJL), Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Surco, entre otros distritos.
Estas caravanas son para exigir al Gobierno de turno mayor seguridad en contra de la delincuentes y bandas criminales que los someten con extorsiones, pago de cupos, sicarios y asesinatos.
En el distrito de SJL, empresas de transporte han realizado una caravana en la vía de Gran Chimú, cerca al óvalo de Zárate.
También, otras unidades bloquean el acceso a la Panamericana Norte en el Ovalo Habich. Asimismo, en puntos como el Óvalo Santa Anita y el paradero Puente Nuevo, se observaron grandes concentraciones de pasajeros a la espera de unidades de transporte.
Empresas que participan en el paro
El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar. Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otros.
