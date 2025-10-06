Transportistas de diversas empresas bloquean el acceso a la Panamericana Norte en el Ovalo Habich. Foto: GEC
Paro de transportistas en reclamo de mayor seguridad
elcomercio

Paro de transportistas en reclamo de mayor seguridad

  • Transportistas de diversas empresas bloquean el acceso a la Panamericana Norte en el Ovalo Habich. Foto: GEC
    1 / 10

    Transportistas de diversas empresas bloquean el acceso a la Panamericana Norte en el Ovalo Habich. Foto: GEC

  • La Estación Santa Rosa del Metro de Lima se ha convertido en un estacionamiento de buses que acatan el paro. Foto: GEC
    2 / 10

    La Estación Santa Rosa del Metro de Lima se ha convertido en un estacionamiento de buses que acatan el paro. Foto: GEC

  • Transportistas de la línea conocida como “la 73” se suman al apagado de motores convocado en protesta por las constantes extorsiones. Foto: GEC
    3 / 10

    Transportistas de la línea conocida como “la 73” se suman al apagado de motores convocado en protesta por las constantes extorsiones. Foto: GEC

  • Transportistas de la empresa Nor Lima, intentan llegar al Congreso. Foto: GEC
    4 / 10

    Transportistas de la empresa Nor Lima, intentan llegar al Congreso. Foto: GEC

  • Bloqueo y caravana de buses de líneas de transporte público que salen del distrito de Puente Piedra. Foto: GEC
    5 / 10

    Bloqueo y caravana de buses de líneas de transporte público que salen del distrito de Puente Piedra. Foto: GEC

  • Los buses llevan pancartas o están pintados exigiendo protección ante las extorsiones. Foto: GEC
    6 / 10

    Los buses llevan pancartas o están pintados exigiendo protección ante las extorsiones. Foto: GEC

  • El paso de caravana en dirección a Acho, transportistas toman el paso del Mercado Mariano Melgar en el distrito de San Juan de Lurigancho. Foto: GEC
    7 / 10

    El paso de caravana en dirección a Acho, transportistas toman el paso del Mercado Mariano Melgar en el distrito de San Juan de Lurigancho. Foto: GEC

  • La PNP evita que los buses lleguen al Congreso, ademas, de otros incidentes. Foto: GEC
    8 / 10

    La PNP evita que los buses lleguen al Congreso, ademas, de otros incidentes. Foto: GEC

  • Más temprano, un grupo de transportistas, quemó llantas en la avenida Túpac Amaru. Foto: GEC
    9 / 10

    Más temprano, un grupo de transportistas, quemó llantas en la avenida Túpac Amaru. Foto: GEC

  • Vista aérea de decenas de buses en San Juan de Lurigancho en protesta. Foto: GEC
    10 / 10

    Vista aérea de decenas de buses en San Juan de Lurigancho en protesta. Foto: GEC

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Desde tempranas horas, formal realizan un (apago de motores) en diversos puntos de la capital como San Juan de Lurigancho (SJL), Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Surco, entre otros distritos.

Estas caravanas son para exigir al Gobierno de turno mayor seguridad en contra de la delincuentes y bandas criminales que los someten con extorsiones, pago de cupos, sicarios y asesinatos.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Trujillo: sicarios atacan bus de transporte público en El Milagro


En el distrito de SJL, empresas de transporte han realizado una caravana en la vía de Gran Chimú, cerca al óvalo de Zárate.

También, otras unidades bloquean el acceso a la Panamericana Norte en el Ovalo Habich. Asimismo, en puntos como el Óvalo Santa Anita y el paradero Puente Nuevo, se observaron grandes concentraciones de pasajeros a la espera de unidades de transporte

Empresas que participan en el paro

El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar. Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otros.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC