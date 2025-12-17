El transporte público continua bajo ataque de organizaciones criminales. Esta vez, extorsionadores dispararon contras el parabrisas y ventanas de una cúster informal llena de pasajeros cuando cubría su ruta en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dominicos en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Testigos indicaron que la unidad pertenece a la empresa de transportes HRE Express se encontraba estacionada y, en cuestión de segundos, aparecieron dos sujetos y la balearon.

El conductor que prefirió no identificarse por temor a represalias contó a RPP que tuvo que lanzarse hacia parte posterior del bus y se cubrió.

“La verdad, no le sé decir (si hay mensajes extorsivos) porque yo no tengo problemas con nadie. Yo trabajo tranquilo todos los días para llevar el pan de cada día para mi familia”, narró al matinal.

PNP investiga el caso

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la zona y recoger los casquillos de balas.

Cabe mencionar que la citada empresa no es la primera ocasión en la que es blanco de ataques extorsivos.

Cifras de extorsión en 2025

Según estadísticas de la propia PNP, procesadas por Juan Carbajal, entre enero y setiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias por extorsión. Es decir, cada 19 minutos se presenta una denuncia por este delito en el Perú.

Durante el mismo periodo en 2024, hubo 16.075. Entre ambos periodos hay una diferencia de 4.630 casos, es decir, una diferencia de 28,8 %. Experto en inseguridad ciudadana reclama una estrategia integral contra el crimen organizado.