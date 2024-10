LEER TAMBIÉN: El sistema de protección a las víctimas que podría poner freno a las extorsiones en el Perú

Según indicó, el principal pedido es que el Gobierno central tome medidas efectivas contra la delincuencia que viene azotando al país. Asimismo, un segundo pedido va dirigido al Congreso de la República, con la derogación de la Ley Nº 32108 y el archivo de proyectos sobre terrorismo urbano, que luego se convirtió en Criminalidad sistemática. Señalan que ambos favorecerían a la criminalidad en las calles, en lugar de facilitar la imputación de los cargos.

No obstante, en los días previos al paro, cuando se esperaba que el Ejecutivo diera un mensaje firme a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades el día de hoy, un hecho particular llamó la atención. El pasado 18 de octubre, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, sostuvo una reunión con algunos dirigentes que representan algunos gremios de transporte.

¿Formales o informales?

Terminada la reunión, el sector Interior publicó una foto en sus redes sociales en la que se observa a todos juntos, tanto al ministro como a los demás líderes gremiales, esbozando una leve sonrisa. El mensaje era el siguiente: “Tras una fructífera reunión del ministro Santiváñez con representantes del gremio de transportistas formales , los líderes gremiales anunciaron que no se plegarán al paro convocado para el 23 de octubre”.

Tras conocerse esta reunión, otro sector de los transportistas mostró su desacuerdo, calificando la cita como “indignante”, pues señaló que los dirigentes asistentes, a diferencia de ellos, representan en realidad al transporte informal , el cual tiene una agenda paralela a la que se ha dado a conocer. Mencionaron que estos gremios por años han estado ligados a pedidos de condonación de multas, detenciones y amnistía para sus unidades.

En medio de un incremento de delitos como el sicariato y la extorsión, un nuevo paro nacional de transportistas se vivirá este miércoles 23 de octubre en Lima y Callao. (Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec)

Además de ello, muchos de estos transportistas informales pertenecen o mantienen vínculos con movimientos políticos, con el objetivo de poder utilizar esa vía para cristalizar sus intenciones. Según se ha denunciado, este pacto con el Gobierno sería solo parte de una estrategia para más adelante intentar negociar la implementación de medidas que den luz verde, por ejemplo, a la formalización del taxi colectivo en Lima y Callao, actividad que es considerada ilegal actualmente.

“Cómo se le ocurre al ministro citar al transporte informal e ilegal, que incluso un día antes (jueves 17) estuvo en el Congreso pidiendo el auto colectivo en Lima y Callao, porque ha estado el señor Aguirre, quien es parte de ese gremio, al igual que el señor Giovani Diez. La situación es clara, los gremios formales no van a parar”, dijo a El Comercio el director de la Cámara de Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda.

También recordó que estos gremios de transporte son los que ya habían anunciado un paro para el próximo 12 de noviembre. En tanto, cuestionó que el Gobierno no se haya reunido con demás sectores del transporte formal. Solo sostuvo una cita, dijo, con aquellos que representan el transporte urbano, pero sin resultados fructíferos. Con el transporte interprovincial formal, por ejemplo, aseguró que no se ha reunido para nada.

“Dicen que el transporte formal no va a parar el 23, ¿tan ciego es el ministro? Pero si ellos son los que han anunciado el paro para el 12 de noviembre, lógicamente que no van a parar este miércoles. Es increíble. Lo que está escondido en su agenda es corrupción, negligencia e impunidad. Y encima están vinculados a movimientos políticos pensando en las elecciones. Esperemos que el ministro no acepte ninguna negociación”, dijo Ojeda.

El principal pedido de los manifestantes es que el Gobierno central tome medidas efectivas contra la delincuencia que viene azotando al país.

Por su parte, Carlos Brusso, vocero de de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), afirmó que la institución ha tenido coordinaciones directas con diversos gremios y empresas de transporte formal las cuales no van a paralizar sus actividades, y brindarán sus servicios de transporte de carga, mercancía y pasajeros de forma normal.

“Saludamos esta medida porque contribuye a que al ciudadanía pueda desplazarse sobre la red vial nacional. Nosotros supervisamos más de 7 mil empresas de transporte de pasajeros, que congregan a más de 22 mil unidades. A todas ellas las supervisamos de forma constante. En cuanto a carga y mercancía, estamos hablando de más de 160 mil empresas que congregan a más de 360 mil unidades”, comentó.

¿Quién es quién?

Geovani Rafael Diez Villegas

-Es vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.

-Vinculado al partido político Perú Moderno.

-Años atrás promovía amnistías para infractores, reducción de valla para obtener brevete, prórrogas y flexibilidades para conductores.

-Durante la gestión de Juan Silva en el MTC fue considerado como “el ministro paralelo”, se le sindicó de tener poder de decisión sobre reglamentos.





Joaquín Rosas Javier

-Presidente de la Federación Nacional de Taxis.

-Integró varios partidos políticos. El último fue Fe en el Perú.





José Pedro Cruz López

-Presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Transporte Público - CONATRAP.

.Integró el partido político PPC .

Jorge Elber Garibay Ruiz

-Presidente de taxis ejecutivos.

-Integra el partido político Podemos Perú .





Marco Antonio Aguirre Valencia

-Presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú - UGTRANM Perú.

-Integró los partidos políticos Unión por el Perú y Somos Perú .





Gabriel Camasca Cárdenas

-Representante de gremio de taxistas.

-Integra el partido político Perú Moderno.

Aseguran ser formales

En diálogo con El Comercio, Geovani Diez, vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, afirmó que todos a los que representa no participarán en la paralización de hoy. Hizo mención a que ya han anunciado un paro para el día 12 de noviembre y que como antesala a ello el día de ayer (martes), hubo una primera movilización en Trujillo (La Libertad). Asimismo, dijo que se tiene programada otra movilización para el día 30 de este mes.

“Nosotros iniciamos el paro el día 26 de septiembre. Sin embargo, algunos dirigentes del Cono Norte de Lima, entre conductores de la modalidad del auto colectivo y del transporte urbano, anunciaron un paro sin concertación de todos nosotros. En esta paralización no participamos por la sencilla razón de que nosotros llevamos solo una plataforma de protesta, que es la inseguridad nacional. Lamentablemente el grupo que va hoy tiene otro tipo de discurso que difiere un poco con el objetivo, entonces es por eso que nos estamos separando”, detalló.

Asimismo, según Diez, un 30% de los transportistas de Lima acatarían hoy el paro, junto a asociaciones y grupos de comerciantes, bodegueros, entre otros.

Un segundo pedido de los manifestantes va dirigido al Congreso de la República, con la derogación de la Ley Nº 32108 y el archivo de proyectos sobre terrorismo urbano.

Por otro lado, respondió a lo dicho por Ojeda y los cuestionamientos por la presunta naturaleza informal de los gremios que representa tanto él como los demás asistentes a la reunión con el ministro del Interior. En primer lugar, señaló que dichos gremios sí son formales y cuentan con los respectivos permisos otorgados por las municipalidades y/o gobiernos regionales.

No obstante, admitió que en algún momento sí han tenido en sus filas a gremios informales, pero que estos no representaban a la mayoría de los asociados. Alegó que esto sucede incluso en otros gremios, como los que representa el señor Ojeda.

“Estoy a cargo de la vicepresidencia de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú donde hay nueve modalidades de transporte y si bien es cierto también hay una modalidad que es el auto colectivo, pero nosotros en su mayoría somos formales. Por lo tanto la palabra informal no cabe. Es verdad que en algún momento se han juntado con nosotros (auto colectivo), han estado en algunos temas como en la lucha contra la inseguridad, porque la inseguridad no mide si eres formal o informal”, indicó Diez.

El dirigente añadió que en este momento se vienen centrando en pedir y coordinar con el Gobierno la toma de medidas para garantizar la seguridad nacional y una lucha efectiva contra la criminalidad, que viene afectando principalmente al sector transporte. Sostuvo que esa es la agenda que manejan los gremios que representa y que no tienen otra plataforma escondida.

“El señor (Ojeda) está confundiendo la población. Nosotros tenemos muchos gremios formales. En todas las actividades del país existe la informalidad, porque al 100% no somos formales. Incluso el que no paga impuestos pasa a ser un informal, entonces estamos hablando de algo que no tiene sentido”, expresó.