El aplicativo Lima Reporta permite a inspectores municipales registrar infracciones mediante fotos y videos en tiempo real, los cuales son enviados a una plataforma central donde son validados antes de convertirse en papeletas. Posteriormente, la notificación y gestión de la sanción está a cargo del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Vías donde se aplicará la fiscalización

De acuerdo con información proporcionada por la Subgerencia de Tránsito de Santiago de Surco, el sistema ya viene utilizándose en diversas vías del distrito identificadas por su alta incidencia de mal estacionamiento, muchas de ellas seleccionadas a partir de denuncias vecinales.

Entre las principales avenidas y calles donde se viene aplicando Lima Reporta en Santiago de Surco figuran:

Avenida Caminos del Inca

Avenida de los Precursores

Avenida El Pinar

Avenida Gaviotas

Avenida Jorge Chávez

Avenida Monte de los Olivos

Avenida Próceres

Avenida Roosevelt

Avenida Surco

Calle Brea y Pariñas

Jirón Camino Real

Jirón Santo Cristo

Estas forman parte de un universo de al menos 35 vías —entre principales y locales— donde se ha detectado una problemática recurrente vinculada al estacionamiento indebido.

Implementación progresiva y con enfoque preventivo

El subgerente de Tránsito de Surco, Mario Figallo, explicó a El Comercio que la implementación del sistema ha sido acompañada por capacitaciones a los inspectores y un periodo previo de sensibilización a los vecinos.

“El objetivo no es recaudador, sino ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial. Hemos estado dos meses en marcha blanca y vamos a seguir informando a los vecinos para evitar infracciones”, indicó.

Los inspectores municipales de tránsito son los autorizados a registrar infracciones de tránsito en el aplicativo Lima Reporta.

En el primer día de operaciones, la fiscalización se realizó de manera conjunta con inspectores de la MML, como parte de un proceso de acompañamiento técnico. Según detalló, el personal de Surco se encarga de identificar la infracción y registrar la evidencia, mientras que la validación y notificación recaen en la comuna metropolitana.

Reclamos: el reto pendiente

La implementación en Surco se da tras lo ocurrido en San Miguel, donde miles de papeletas fueron observadas por presuntas deficiencias en la señalización y demoras en la notificación.

Comunicado de la Municipalidad de San Miguel

Al respecto, Figallo aseguró que la mayoría de las vías intervenidas cuenta con señalización adecuada y que se viene realizando mantenimiento en distintas zonas del distrito. No obstante, reconoció que continuarán las labores de sensibilización, incluso con presencia en campo, para advertir a conductores sobre las restricciones.

Asimismo, precisó que cualquier reclamo o descargo deberá canalizarse a través de la plataforma administrada por la Municipalidad de Lima, ya que Surco no interviene en la etapa administrativa de las sanciones.

Fiscalización en zonas críticas

Entre los puntos priorizados figuran sectores donde el mal estacionamiento afecta servicios básicos y de emergencia. Según explicó el funcionario, en algunas calles estrechas del distrito, vehículos estacionados en doble fila impiden el paso de camiones de limpieza o unidades de emergencia.

La comuna busca que el uso de Lima Reporta contribuya a sancionar infracciones y a modificar conductas en beneficio del orden urbano. Sin embargo, su eficacia dependerá —advierten especialistas— de una correcta señalización, transparencia en el proceso y una oportuna notificación de las papeletas.

Señalización

En este contexto, el abogado especialista en tránsito Luis Quispe Candia advirtió que la implementación del sistema debe cumplir condiciones técnicas y legales básicas para evitar cuestionamientos. Entre ellas, destacó la necesidad de contar con una señalización adecuada —vertical y horizontal— que advierta a los conductores sobre la presencia de controles que informe previamente a la ciudadanía. De lo contrario, señaló, el sistema podría terminar sorprendiendo a los usuarios en lugar de prevenir infracciones.

“La Municipalidad de Surco debe asegurarse de que la señalización ya está hecha en forma correcta. La comuna debe utilizar todos los medios necesarios para publicitar esa medida (Lima Reporta) y la población conozca de su uso, y de esa forma se eviten las quejas de la ciudadanía. Aquel que desacata habiendo suficientes señales, evidentemente tendrá que ser sancionado”, mencionó.

Asimismo, cuestionó que experiencias como la de San Miguel evidencian un uso que prioriza el recaudo antes que la prevención. En esa línea, alertó que la demora en la notificación de papeletas puede vulnerar el derecho de defensa de los conductores y remarcó que la fiscalización electrónica debe estar acompañada de campañas informativas y de una correcta inversión de los recursos recaudados en seguridad vial.

Descargos de papeletas

Ante ciertos cuestionamientos, El Comercio recibió la respuesta de la Municipalidad de Lima. En ella, la comuna atribuyó el incremento de papeletas a la ampliación de convenios con distritos desde hace tres años, lo que ha permitido que más inspectores participen en la fiscalización.

Asimismo, precisó que las infracciones detectadas mediante “Lima Reporta” están definidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y que su aplicación se rige por criterios técnicos. Este proceso, añadió, está regulado por una resolución específica que establece parámetros uniformes para la fiscalización electrónica.

Sobre los mecanismos de control, la MML señaló que los inspectores reciben capacitaciones teóricas y prácticas, pasan por una etapa de evaluación o “marcha blanca” y que cada registro es revisado por áreas técnicas antes de su validación final. Además, informó que, hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recibido 2.718 descargos de papeletas, los cuales aún están dentro del plazo de evaluación.