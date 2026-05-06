Por Diego Aquino Pedraza

El pasado 4 de mayo, se inició oficialmente la aplicación del sistema Lima Reporta para sancionar a vehículos mal estacionados en Surco, tras culminar el periodo de marcha blanca. La medida se implementa en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema en otros distritos.

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