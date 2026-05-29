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El viaje más largo que tuvo la empresa hacia un local de votación fue de 48 km desde La Molina hasta VES. Foto: composición GEC
El viaje más largo que tuvo la empresa hacia un local de votación fue de 48 km desde La Molina hasta VES. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

A un semana de la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio, la empresa de taxis Cabify reveló el comportamiento de los ciudadanos al momento de planificar el traslado hacia los centros de votación.

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