A un semana de la segunda vuelta electoral, programada para el próximo domingo 7 de junio, la empresa de taxis Cabify reveló el comportamiento de los ciudadanos al momento de planificar el traslado hacia los centros de votación.

Cabify analizó el comportamiento de los usuarios en la jornada electoral del 12 de abril, a través de las métricas recogidas. La empresa identificó cuáles son las horas críticas y las zonas de Lima Metropolitana que registran un mayor colapso en el transporte privado.

Con estos datos, los ciudadanos podrán decidir el mejor momento para salir de casa y evitar no solo las tarifas dinámicas sino también la falta de vehículos disponibles en la ciudad.

¿Cuáles son las horas con mayor congestión y demanda de viajes?

De acuerdo con el historial de la primera vuelta, el flujo vehicular y la necesidad de transporte se elevan de forma drástica antes del mediodía. El reporte de Cabify detalla que el incremento de solicitudes de taxis sigue un patrón:

Inicio del movimiento : el solicitud de unidades empezó desde las 8:00 a. m. con un incremento en la demanda en +20%. Para las 10:00 a. m. el requerimiento aumentó al doble de demanda en la calle. Esto evidencia que las personas prefieren ir a votar por la mañana.

: el solicitud de unidades empezó desde las 8:00 a. m. con un incremento en la demanda en +20%. Para las 10:00 a. m. el requerimiento aumentó al doble de demanda en la calle. Esto evidencia que las personas prefieren ir a votar por la mañana. El punto más crítico del día : el verdadero cuello de botella en las pistas ocurre a mitad de la jornada. Entre las 11 a. m. y el mediodía, registró +180% de demanda, lo que para Cabify significa que los ciudadanos “tenía en mente que quizá para la hora de almuerzo no había tanta cola en las mesas”.

: el verdadero cuello de botella en las pistas ocurre a mitad de la jornada. Entre las 11 a. m. y el mediodía, registró +180% de demanda, lo que para Cabify significa que los ciudadanos “tenía en mente que quizá para la hora de almuerzo no había tanta cola en las mesas”. El tramo de la tarde: el flujo de pasajeros se mantuvo elevado de manera constante durante varias horas. “La demanda estuvo on top hasta las 16:00 en +90% y calza perfecto con la hora promedio en el que se cierran las mesas”, comentó la empresa.

Los taxi colectivo invaden la vía exclusiva del Corredor Azul en la avenida Arequipa. (Foto: Fernando Sangama/GEC, editada con Gemini por Diario Gestión)

Según el informe, las últimas horas de la jornada electoral suelen ser las más vacías en las calles. Los analistas de la aplicación precisaron que, “a pesar de que se extendió el horario de votación hasta las 18:00, no hubo movimiento extraordinario después de las 4 p. m.”.

¿Qué distritos de Lima registran el mayor incremento de tráfico?

El reporte también identificó cuáles son las cinco distritos de Lima que concentran la mayor cantidad de viajes y congestión durante el proceso electoral:

Chorrillos: mostró un crecimiento del +90%.

San Juan de Lurigancho: registró un alza del +80%, esto encaja con que es uno de los distritos con mayor volumen de centros de votaciones.

San Martín de Porres: tuvo un incremento neto del +60%.

Santiago de Surco: reportó una subida del +50%, mismo punto que con SJL.

San Isidro: cerró el grupo con un aumento del +50%.

“Cada uno de estos distritos en las horas más fuertes (11 am y mediodía) llegaron a crecer hasta en +250% de demanda, todos por igual”, concluye el reporte.

Como dato curioso de las distancias recorridas en la ciudad, la empresa compartió un hecho singular de la jornada: “fun fact: el viaje más largo que tuvimos hacia un local de votación fue de 48 km desde La Molina hasta VES (con alguna parada intermedia), se hizo al mediodía (justo en pleno pico)”.