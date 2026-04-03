Resumen

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De acuerdo con el Centro de Control de Emape, el volumen de unidades superó cualquier expectativa técnica| (FOTO: GEC)
De acuerdo con el Centro de Control de Emape, el volumen de unidades superó cualquier expectativa técnica| (FOTO: GEC)
/ LENIN TADEO
Por Redacción EC

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que, en las últimas 48 horas, la Panamericana Sur registró un flujo vehicular histórico, producto de la intensa movilización de ciudadanos hacia los balnearios y provincias del sur por Semana Santa.

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