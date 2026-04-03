La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que, en las últimas 48 horas, la Panamericana Sur registró un flujo vehicular histórico, producto de la intensa movilización de ciudadanos hacia los balnearios y provincias del sur por Semana Santa.

Y es que, según datos del Centro de Control de Emape, entre el miércoles 1 y el jueves 2 de abril, un total de 141 mil unidades cruzaron el peaje de Villa en sentido Norte a Sur, superando cualquier registro previo para esta festividad religiosa.

“De acuerdo al Centro de Control, entre ayer y hoy, el peaje de Villa contabilizó el récord de 141 mil vehículos desplazándose en sentido Norte a Sur, una cifra histórica, nunca antes registrada” , informó la institución adscrita a la Municipalidad de Lima en un comunicado oficial.

Sin embargo, se registró congestión en el sentido contrario de la vía, de Sur a Norte, debido a la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18, que restringe el paso de camiones por la Carretera Central. Esto obligó a muchas empresas de logística a desviar sus unidades hacia la Panamericana Sur, generando mayor tráfico en esa vía.

Análisis del intenso tráfico en la Panamericana Sur durante un fin de semana. El reportero comenta sobre la congestión vehicular, el uso indebido de carriles de emergencia por parte de conductores irresponsables, y cómo esto impide que ambulancias y vehículos de emergencia puedan atender situaciones de crisis. Se aborda también la recuperación económica reflejada en el aumento de viajes y el incremento de precios en servicios.

Ante esta situación, Emape exhortó a las empresas de transporte de carga a programar sus recorridos durante la madrugada para no afectar el tránsito, advirtiendo que serían multadas en caso de incumplir las normas.

“Aquellas unidades que brinden servicio de transporte pesado que indefectiblemente tengan que circular de día e incumplan las normas, serán multadas, toda vez que el periodo de marcha blanca ya terminó”, advirtió.