Los servicios del Metropolitano, los corredores Azul y Morado, así como el transporte público convencional, modificarán temporalmente sus recorridos este domingo 1 de noviembre debido a las restricciones vehiculares por el quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros en el Centro de Lima. Los cambios buscan facilitar el desplazamiento de los usuarios que acudirán a la iglesia Las Nazarenas y a los alrededores de la ruta religiosa.

Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que detalló las modificaciones que se aplicarán durante el desarrollo de la actividad religiosa.

Metropolitano

En el caso del Metropolitano, el servicio regular A modificará su recorrido y circulará por la avenida Alfonso Ugarte, donde únicamente atenderá en la estación Quilca. Por su parte, el servicio regular C reducirá su recorrido y llegará solo hasta la Estación Central.

Asimismo, cuatro estaciones permanecerán cerradas temporalmente: Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena. Los usuarios podrán utilizar las estaciones Caquetá, Dos de Mayo, Quilca, España y Estación Central, que continuarán operativas.

Corredores Azul y Morado

Los servicios 301 y 305 del corredor Azul también modificarán sus recorridos debido al cierre de vías en el Centro de Lima. Para ello, se habilitarán paraderos temporales en la avenida Nicolás de Piérola, que funcionarán como puntos de inicio y fin de ruta. Desde estos lugares, los pasajeros podrán continuar a pie hacia las zonas cercanas al recorrido procesional.

En tanto, el servicio 412 del corredor Morado realizará una ruta recortada. Su punto de retorno y paradero inicial estará ubicado en la intersección del jirón Francisco Pizarro con la prolongación Tacna.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe duro al cibercrimen: Policía Nacional desarticula una peligrosa red internacional

Transporte público convencional

Las unidades de transporte público convencional también aplicarán desvíos temporales para evitar las vías restringidas por la procesión. Las modificaciones comprenderán los desplazamientos por la avenida Argentina y los alrededores de la plaza Ramón Castilla, de acuerdo con el avance del recorrido religioso.

Finalmente, la ATU recomendó a los usuarios tomar sus precauciones antes de salir, revisar los mapas de desvíos y mantenerse informados a través de sus canales oficiales para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.