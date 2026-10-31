Cuatro estaciones del Metropolitano cerrarán por última procesión del año. (Foto: ATU)
Cuatro estaciones del Metropolitano cerrarán por última procesión del año. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

Los servicios del Metropolitano, los corredores Azul y Morado, así como el transporte público convencional, modificarán temporalmente sus recorridos este domingo 1 de noviembre debido a las restricciones vehiculares por el quinto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros en el Centro de Lima. Los cambios buscan facilitar el desplazamiento de los usuarios que acudirán a la iglesia Las Nazarenas y a los alrededores de la ruta religiosa.

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