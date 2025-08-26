Siguen llegando los trenes, pero aun no hay fecha para marcha blanca: ¿En qué situación está el proyecto?

Tal como lo había anunciado la Municipalidad de Lima, un segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain llegó al país este lunes, un mes y medio después de que arribara la primera tanda. Se trata de 47 nuevos vagones, 8 locomotoras y 4 contenedores, que se suman a la flota de 43 coches y 11 locomotoras contemplada para este proyecto ferroviario.

El alcalde Rafael López Aliaga encabezó la comitiva de recepción del nuevo lote que desembarcó en APM Terminals, en el Callao. En el evento también estuvo presente el teniente alcalde, Renzo Reggiardo y la congresista Norma Yarrow.

En su discurso, el burgomaestre insistió en que el sistema ferroviario entre Lima y Chosica es viable técnicamente y que puede ponerse en marcha con medidas mínimas de seguridad e inversión.

En tanto, si bien la llegada de más trenes podría interpretarse como una señal de progreso, aun persiste la duda e incertidumbre sobre cuándo comenzará a operar realmente el servicio y si será viable reducir los plazos iniciales para su funcionamiento.

Propuesta de MML para destrabar proyecto

Tras la llegada de los trenes, López Aliaga brindó algunos detalles sobre la actualidad del proyecto y qué se planea desde la MML para destrabarlo y finalmente se pueda concretar en el menor tiempo posible. Indicó que el día de ayer (lunes), le hizo llegar una carta oficial al primer ministro Eduardo Arana, la cual contiene una serie de puntos técnicos cuya finalidad es darle factibilidad al proyecto. No obstante, criticó el “silencio” del premier sobre este tema.

“Premier Arana me sorprende mucho su silencio, no sé a qué le tiene miedo, pero hoy he enviado por escrito una serie de puntos técnicos que van a hacer factible que todo esto se destrabe, como por ejemplo, que sea el uso de usufructo directamente del MTC . Si eso era lo que quería, bueno, sí, habrá que dárselo, pero con una condición resolutiva: si el MTC no pone en operación el tren en un breve plazo esa cesión de uso queda nula de todo derecho “, señaló.

Aun persiste las dudas e incertidumbre sobre cuándo comenzará a operar realmente el servicio y si será viable reducir los plazos iniciales para su funcionamiento. (Foto: Jesús Saucedo)

López Aliaga dijo que esta propuesta era lo que había planteado el MTC y que a fin de avanzar con el proyecto la MML está dispuesta a conceder esa ruta para que todo sea mucho más viable. Sin embargo, precisó que esta decisión no representa una donación, sino una cesión de uso condicionada. “Ya la pelota a partir de hoy esta en cancha del MTC“, expresó.

Asimismo, el alcalde de Lima dijo que la MML también está proponiendo que esta cesión de uso esté sujeta a que se apruebe un decreto de urgencia (planteado hace dos semanas) y que ha sido reiterado por escrito al primer ministro y al ministro de Economía, el cual propone reducir el tiempo del inicio de operaciones, acelerar los procesos y trámites. “La inversión para proteger las vías y que no se cruce ninguna persona durante la operación hay que hacerla. No es tan cara, son 2 millones de dólares básicamente para proteger desde Chosica hasta Desamparados o Monserrate”, agregó.

El burgomaestre insistió en que el sistema ferroviario entre Lima y Chosica es viable técnicamente y que puede ponerse en marcha con medidas mínimas de seguridad e inversión. (Foto: Jesús Saucedo)

“En el tema de soluciones concretas prefiero dialogar con el primer ministro, con el cual tengo una relación desde antes que sea premier. Hay que hacer una mesa sin políticos, con técnicos de la municipalidad de Lima y el MTC, el Colegio de Ingenieros, una mesa estrictamente técnica“, sostuvo.

En tanto, la autoridad edil detalló que por el momento los trenes permanecerán en un área municipal ya establecida, que es el Parque La Muralla, donde según explicó se ha habilitado una zona de almacenaje. “Incluso, habrá una zona turística por un tiempo para que toda la población de Lima pueda ir a verlos (los trenes). Subir y disfrutar de la calidad que se vive en otros países", manifestó.

¿Qué ha dicho el MTC?

El último sábado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, reconoció que aún no hay una fecha concreta para la puesta en marcha del Tren Lima-Chosica y que los tiempos o plazos siguen en evaluación. “Estamos caminando con el concesionario, ajustando el tema de la adenda. Este proyecto requiere planificación, estudios y, sobre todo, seguridad para la ciudadanía”, afirmó.

En otro momento, el titular del MTC enfatizó que la vía legal para acelerar el proceso no será un decreto de urgencia, como ha planteado la Municipalidad de Lima, ya que no estaría acorde con la norma. “Legalmente no corresponde, no se ajusta a la normatividad vigente”, comentó.

La autoridad edil detalló que por el momento los trenes permanecerán en el Parque La Muralla, donde según explicó se ha habilitado una zona de almacenaje. (Foto: Jesús Saucedo)

Además, también descartó la posibilidad de una marcha blanca, al no existir todavía una obra concluida ni un operador designado. “Se ha descartado totalmente una marcha blanca porque para que ocurra eso tiene que haber un operador, y no lo hay; tiene que haber una obra concluida, y no la hay”, sostuvo.

Cuarta mesa de trabajo

La mañana del sábado, se llevó a cabo la cuarta mesa técnica de trabajo del tren Lima-Chosica, que fue encabezada por el ministro César Sandoval. En la cita, los representantes del MTC coincidieron en optimizar los plazos para la ejecución del proyecto ferroviario, respetando el marco normativo y garantizando la seguridad de las personas.

La reunión contó con la participación de los representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Economistas, así como de la municipalidad distrital de Lurigancho-Chosica. Los integrantes expresaron su consenso en la viabilidad y necesidad del tren, pero resaltaron que no se puede iniciar sin estudios, expedientes y condiciones de seguridad.

La mañana del sábado, se llevó a cabo la cuarta mesa técnica de trabajo del tren Lima-Chosica, que fue encabezada por el ministro César Sandoval. (Foto: MTC)

Durante la sesión, la decana del Colegio de Arquitectos, Lourdes Giusti, pidió acortar plazos con trabajos en paralelo, pero sin descuidar la seguridad de los ciudadanos. Remarcó que son necesarios los expedientes técnicos y la necesaria participación de los técnicos de la Municipalidad de Lima, quienes tras estar presentes en la primera reunión, decidieron no seguir participando en las siguientes.

Por su parte, César Zevallos, del Colegio de Ingenieros del Perú, habló de la necesidad de optimizar los plazos e indicó que analizarán la propuesta del MTC y presentarán un plan que acelere el funcionamiento del tren.

En tanto que el gerente general de la Empresa Ferrovía Central Andina, Jaime Blanco, dijo que “se tiene que hacer una evaluación primero de los coches y las locomotoras”, mientras que el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, consideró que una marcha al vacío no se podría realizar pues no existen las condiciones respectivas.

La polémica ente MML y MTC

La tensión entre el MTC y la MML ha aumentado en los últimos meses. El alcalde de Lima acusa al MTC de “bloquear” el proyecto por razones políticas y de no mostrar voluntad para habilitar una mesa técnica. En respuesta, el ministerio calificó al burgomaestre de “agresivo y ordinario”, diciendo, además, que evalúa acciones legales.

Si bien ya desde antes había crispaciones entre ambas entidades, las relaciones se rompieron tras la primera mesa de trabajo realizada en el MTC la última semana de julio. En ella se buscó abordar soluciones técnicas a este proyecto, los plazos para dar inicio a las operaciones, entre otros acuerdos con miras a mejorar la infraestructura férrea existente

Finalizada la mesa de trabajo, el titular del MTC descartó por completo ante la prensa que el tren Lima-Chosica inicie sus operaciones en el 2025. Esta aseveración, sumada a otras declaraciones vertidas anteriormente por el ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el proyecto del tren, habría sido el detonante para que el alcalde de Lima le pida ese mismo día a la presidenta evaluar la permanencia de Sandoval en su cargo a través de una carta.

El ministro César Sandoval negó haber sido recomendado por Rafael López Aliaga para el cargo y anunció acciones legales contra el alcalde por calumnia y difamación. (Foto: MTC)

“Tengo a bien dirigirle la presente, saludarla y expresarle mi más enérgico rechazo a lo señalado por el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en diversos medios de comunicación y en repetidas oportunidades, que no es posible poner en operación el proyecto del tren Lima–Chosica en el corto plazo”, se lee en la misiva firmada por el burgomaestre.

La comuna califica como una “falta de conocimiento en la materia” y “falta de voluntad política” que el titular del MTC no otorgue el visto bueno a la operación. En ese sentido, pidió a la mandataria que interceda.

En tanto, para Sandoval, la falta de asistencia de la autoridad edil a las mesas de trabajo refleja un desprecio a la convocatoria y sostuvo que dicha actitud es “parte de su naturaleza”. A esto podemos añadir otras declaraciones vertidas anteriormente por el ministro, a manera de crítica, sobre el proyecto del tren y la gestión que ha tenido López Aliaga al respecto.

(Foto: Municipalidad de Lima)

Por su parte, López Aliaga dijo que en un primer momento confió en Sandoval, pero que admite que fue un error hacerlo. “Lamento que haya tenido que llegar a este punto. A este caballero lo recibí en mi oficina por lo menos tres veces. Vino a pedir apoyo porque quería ser ministro, confié en él, pero me equivoqué“, comentó.

El alcalde de Lima calificó a Sandoval de “esbirro” y lo exhortó a no olvidarse de que todos ellos, incluido el alcalde, son empleados públicos, por lo que su trabajo debe enfocarse en que la gente disfrute. Agregó que el ministro viene cumpliendo un “papelón” en el cargo.

Como respuesta, el ministro de Transportes y Comunicaciones desmintió desde sus redes sociales que se haya reunido tres veces con López Aliaga para que se le designe ministro de Estado. Asimismo, lo retó a que demuestre esa afirmación. Añadió sentirse sorprendido con el comportamiento del alcalde de Lima. “Ante tamañas mentiras, me reservo el derecho de entablar las acciones legales correspondientes”, dijo.

Estado operativo y cuestionamientos técnicos

El estado de los trenes ha sido otro punto de controversia. Aunque la Municipalidad de Lima aseguró que estos se hallaban operativos en California hasta fines de 2024, un informe de la Contraloría revela que el último mantenimiento registrado data del 2002, lo que contradice tales afirmaciones. Además, el MTC recordó que no se ha desarrollado infraestructura básica para su uso, lo que imposibilita poner en marcha el proyecto de forma segura.

Por otro lado, el Congreso ha solicitado a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación contra el alcalde Rafael López Aliaga y funcionarios de su gestión. Los cargos incluyen presunta defraudación aduanera, malversación de fondos y colusión, relacionados con la adquisición y traslado de los trenes.