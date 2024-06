Dicho reglamento determina la estructura para la implementación del SRU, así como las condiciones para el uso preferente de la Tarjeta Interoperable de Transporte, pero también de otros medios de pago, como tarjetas bancarias, billeteras digitales, códigos QR y algunos más. La ATU ha señalado que el objetivo es fomentar en la población un mayor uso de las tecnologías y de diferentes medios de pago electrónico, además de reducir los tiempos de viaje y garantizar una movilidad sostenible. Del mismo modo brindarle al usuario mayores y mejores formas de recarga de los plásticos.

La norma reglamentaria establece una sola unidad de gestión a cargo de la ATU y también precisa las pautas para la homologación progresiva de los componentes y equipos de los distintos operadores de transporte y recaudo. Además, el reglamento muestra sanciones aplicables a los operadores de recaudo y usuarios que incumplan con sus obligaciones de cara al buen funcionamiento del SRU.

Cabe precisar que estas nuevas condiciones entrarán en vigor a partir de la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) correspondiente, que se elaborará en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esto demoraría cerca de dos meses. Según informó la ATU, desde el segundo semestre del año el nuevo sistema de cobro y recaudación será implementado, pero su funcionamiento se daría recién en 2025.

¿Qué dice el reglamento?

Estos son algunos puntos precisados en el reglamento del SRU:

Sobre la Tarjeta Interoperable de Transporte :

La TIT es el medio de pago sin contacto principal para la utilización del Servicio Público de Transporte Regular.

La TIT contiene claves diversificadas que son generadas al momento de su inicialización, administrado por la ATU.

Tecnológicamente, la TIT se basa en los estándares para tarjetas sin contacto y soporta los mecanismos de seguridad.

Pagos abiertos:

El SRU integra y acepta el uso de los pagos abiertos (sin contacto) en validadores (equipos que permiten el pago de pasaje), a través de tarjetas bancarias o elementos derivados como wallets en smartphones, relojes inteligentes, brazaletes NFC, entre otros.

Pagos a través de Códigos QR :

El SRU permite el uso de códigos QR para poder acceder al Servicio Público de Transporte Regular, para ello cuenta con un sistema de gestión de códigos QR, y se realiza mediante las siguientes modalidades:

Etiquetas de Código QR ubicadas en los vehículos habilitados, las cuales son leídas por el smartphone de los Usuarios, para realizar el pago de la tarifa correspondiente. Este método solo aplica en Operadores del Servicio de Transporte autorizados.

Generación del código QR a través de un aplicativo para smartphone generado para el Usuario del Servicio Público de Transporte Regular y leído por el validador.

Código QR impreso generado en los puntos de venta y recarga para poder ser leído en el validador.

Puntos de venta y recarga :

Las TIT son adquiridas a través de las máquinas expendedoras de boletos, en los puntos de venta adscritos al SRU y Servicios de Atención a Usuarios que la ATU determine.

y Servicios de Atención a Usuarios que la ATU determine. Las TIT se recargan en las máquinas expendedoras de boletos ubicadas en las estaciones, en los puntos de venta y recarga ubicados en estaciones, a través del aplicativo instalado en el celular, a través de una plataforma virtual u otro medio establecido por la ATU, en puntos de venta y recarga externos para compra y recarga de TIT.

Alonso Valentín, vocero de la ATU, dijo a El Comercio que lo que se busca es que el usuario tenga un abanico de posibilidades tanto para poder utilizar los servicios de transporte de la ciudad con una única tarjeta, como para recargar esta misma. Agregó que llegado el momento, los saldos de las actuales tarjetas de servicios como el Metropolitano o la Línea 1 migrarán a la nueva TIT.

“Se va a lograr que el usuario pueda movilizarse o utilizar los distintos modos de transporte con una única tarjeta, que es la tarjeta ATU. No solo eso, el sistema también está pensado para soportar pagos bancarios y el uso de la billetera digital. Es vital que sus equipos de las empresas de transporte puedan leer y soportar la nueva tarjeta. Por otro lado, la ATU viene trabajando para poder realizar una migración tecnológica y migrar los saldos de las tarjetas cuando ya sea posible”, detalló.

Valentín mencionó que la idea es ir sumando también al transporte público convencional (combis, micros y buses) que operan en rutas autorizadas. Dijo que todos estos vehículos también van a tener hacer la implementación necesaria para soportar y admitir la tarjeta ATU.

“Se viene trabajando en los mecanismos para impulsar el cambio tecnológico gradual en cada modo de transporte, probablemente no en todos será de manera simultánea, pero la idea es que se empiece sí o sí este año o a inicios del próximo. En cuanto al transporte convencional la implementación será un poco más ágil ya que con ellos no hay un contrato de concesión. Ese tema es lo que podría demorar”, explicó.

El vocero de la autoridad de transporte resaltó que antes de su publicación, el reglamento del SRU se socializó previamente con los diferentes actores del ecosistema, no solo con los transportistas, sino también con entidades financieras, billeteras digitales, algunas banderas de pago e incluso con usuarios y gremios. “Todos estamos en la línea de que queremos tecnificar y modernizar el transporte. La ATU no está tomando una decisión de parte. Si bien es una decisión que lidera, ha recogido los comentarios de todos los actores de este ecosistema”, afirmó.

¿Qué opinan los corredores y Línea 2?

Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, manifestó a El Comercio que hay una preocupación en los distintos operadores de los corredores por integrarse a un sistema cuya tarjeta, en el caso de la Línea 1, fue vulnerado en varias ocasiones. Por ello, dejó en claro que la operatividad de las tarjetas debe estar en manos del privado y no de la ATU, pues esta última no parece mostrar una verdadera responsabilidad en estas fallas.

“En los corredores sí estamos dispuestos a integrarnos a otra tarjeta, pero vemos un peligro, por ejemplo, de integrarnos a la Línea 1 del Metro porque su tarjeta ya fue vulnerada. Encuentras tarjetas con 10.000 soles de saldo, pese a nunca haber sido recargadas. Incluso existen tarjetas con saldo prácticamente ilimitado. No sé cuántos millones de pérdidas hay ahí, pero no encuentro de quién es la responsabilidad o quién es el encargado de reponer ese dinero. Por eso, para mi es peligroso lo que propone la ATU”, sostuvo.

Hermoza también subrayó otro inconveniente: el Metropolitano, la Línea 1 y la Línea 2 no están obligados por contrato a integrarse a otros medios de pago y por tanto seguir al pie de la letra esta disposición de la ATU. “Esto acarrearía ciertos costos adicionales que no están obligados contractualmente a aceptar”, precisó.

“Nosotros legalmente no estamos obligados a aceptar lo que ATU nos propone. Creemos que es bastante peligroso entregarle la llave de las tarjetas a la ATU, porque puede haber un mal funcionario que entregue una clave de acceso y se termine clonando las tarjetas. Eso es lo peligroso y en este reglamento no dice nada respecto a ello. En caso de violación del sistema o clonación de tarjetas, ¿la ATU se va a hacer responsable?, ¿quién va a pagar ese dinero? No lo dice”, añadió.

Para el representante del Corredor Morado se debería primero cambiar la tecnología de las tarjetas y dotarlas de seguridad bancaria. Asimismo, enfatizó en el hecho de que las llaves del acceso al sistema no esté en poder de la ATU. En tercer lugar, consideró que la entidad tendría que contratar a un privado con la obligación de integrarse a los otros sistemas.

“En el caso de la Línea 1 y el Metropolitano tendrían que hacerse adendas a los contratos porque no están obligados a hacerlo y tengo entendido que no lo van a hacer. En el caso de los corredores, de no modificarse este reglamento, vamos a enviar un documento a la ATU para que se limite a lo que dice nuestro contrato de concesión, que es el de licitar nuestro recaudo y que este sea manejado por un privado. Integrarnos con la Línea 1, no. No podríamos hacerlo hasta que haya desaparecido esa vulneración que hasta ahora hay”, manifestó.

En otro momento, Hermoza indicó que esta reglamentación del SRU lo ha elaborado la ATU sin conocimiento de los demás actores, al menos no de los corredores. Negó que hayan compartido en una mesa de diálogo.

Por su parte, fuentes de la Línea 2 del Metro se limitaron a indicar que el sistema de recaudo es un tema que le compete al Estado, fijando las tarifas, las fechas de cobro, entre otros puntos. Aclararon que todo lo recaudado en la Línea 2 va para el Estado y que el concesionario no se queda con nada del dinero recaudado por la venta de tarjetas.

Recalcaron que tal como prometió la ATU a inicios de año, el propósito es homologar la futura TIT de La Línea 2 a los de más medios de transporte, como corredores y Línea 1.