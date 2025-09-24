Luego del quinto y último atentado a manos de extorsionadores, choferes y cobradores de la empresa de transporte Línea 23 Santa Catalina han salido a protestar a la altura del óvalo de Zárate en San Juan de Lurigancho, exigiendo a las autoridades medidas de fuerza contra la delincuencia.

Con gritos “No más muerte, más seguridad” y “El Gobierno encubre a los criminales”, los afectados forman una larga fila que ha paralizado el tránsito por tramos. Ellos reclaman que la salud mental de sus familiares también han sido dañadas pues temen por su integridad.

En tanto, pasajeros de otras unidades han optado por bajarse y seguir a pie hasta que se retome la normalidad. El portal San Juan de Lurigancho Lomeros indicó que la vía se cerró. La medida de fuerza inició a partir de las 10 de la mañana.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la zona como medida de resguardo.

Usuarios apoyan protestas

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, muchos de ellos son en solidaridad con la Línea 23 Santa Catalina y otras empresas que son atacadas a diario por organizaciones criminales.