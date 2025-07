Decenas de pasajeros permanecen varados en terminales terrestres de Lima y en diversos puntos de la Carretera Panamericana Sur, debido a los bloqueos realizados por mineros artesanales e informales que exigen al Gobierno la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Según reportó Sutran, al menos siete tramos viales permanecen bloqueados, especialmente en las regiones de Arequipa, Cusco, Ica y La Libertad, por lo que empresas como Flores y Civa han suspendido temporalmente sus servicios hacia el sur del país. Solo se realizan viajes hasta la ciudad de Ica.

Mineros artesanales mantienen bloqueadas al menos siete carreteras en demanda de ampliar el Reinfo. (Foto: Andina)

Una pasajera que logró llegar a Lima desde Tacna relató en diálogo con Buenos Días Perú que su trayecto se extendió por tres días, y que tuvo que caminar varios kilómetros tras ser obligada a descender del bus en Chala, donde el vehículo quedó atrapado.

“Hemos seguido de ruta en ruta, prácticamente hemos parado siete veces. En Chala dejé el bus, allá está mi equipaje y no me lo traen. Está demasiado fuerte porque los mineros no dejan pasar, están tirados en el piso, tienen piedras ”, dijo la madre de familia.

Los bloqueos son protagonizados por miembros de la Confemin, que demandan al Ejecutivo mantener vigente el Reinfo más allá del 31 de diciembre, fecha límite dispuesta como parte de la estrategia para combatir la minería ilegal. Los gremios aseguran que miles de familias quedarían fuera del proceso de formalización.

Autoridades reportan camiones, buses y autos varados en largas filas en puntos críticos como Chala y Nasca. (Foto: Andina)

La Sutran, en coordinación con la PNP y Provías, monitorea la situación y ha advertido que la vía Longitudinal de la Costa Sur, entre Nasca, Chala y Ocoña, es una de las más afectadas, con filas de buses, camiones y autos particulares detenidos por horas.

Las autoridades recomiendan evitar viajes hacia el sur hasta nuevo aviso y piden a los transportistas y ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales.