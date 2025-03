El retraso en la ejecución del teleférico de Miraflores se suma ahora a la paralización del corredor turístico que uniría Miraflores y Barranco. Este último proyecto, que incluye la construcción de un puente peatonal sobre la quebrada de Armendáriz, se encuentra detenido debido a problemas con la empresa contratista Incot S.A.C., la cual enfrentó incumplimientos contractuales y conflictos con sus subcontratistas. Estos contratiempos han generado congestión vehicular en la bajada de Armendáriz y preocupación entre los vecinos por la falta de avances en la obra.

En detalle

Luis Miguel Ciccia, accionista del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., a cargo del proyecto, contó a El Comercio que en julio de este año está llegando proveniente de Austria todo un container completo con las cabinas, los templadores y cables del teleférico. Por ello, mencionó que recién para esa fecha se iniciará con el ensamblaje de la estructura y se verá un avance más significativo de la obra.

“En Austria es donde fabrican el 100% del teleférico. De allá solo nos han mandado piezas de anclaje, falta el 90%, que está programado para que llegue a mitad de julio. Lo único que hemos avanzado hasta ahora y seguimos haciendo es lo referente a la obra civil, anclar las piezas que tenemos. Eso sí estamos avanzando en los dos espacios, tanto en la playa Redondo como en la parte de arriba, en el parque”, detalló.

Historia de un anuncio

La iniciativa del teleférico fue presentada en noviembre del 2022, fecha en la que se colocó simbólicamente la primera piedra. A partir de ese momento, ha sufrido constantes demoras debido al hallazgo de ciertos materiales externos en la zona de trabajo y complicaciones en la fabricación de los componentes que serán utilizados en la estructura.

En julio del 2024, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, había proyectado que el novedoso sistema de transporte estaría listo para el primer trimestre del 2025. Señaló que el teleférico permitirá fortalecer la oferta turística y gastronómica de la Costa Verde, ya que forma parte de un plan integral que incluye la creación de un boulevard en la playa Redondo.

Entre fines de marzo y primeros días de abril estaba programado el envío de cabinas, frenos, cables, arranques, enlaces y engranaje. Ahora será en julio. (Foto: Alejandro Melgarejo)

Sin embargo, en diciembre de ese año, el plazo de entrega cambió, pues la concesionaria a cargo fijó como fecha tentativa para la inauguración del teleférico agosto del 2025.

Cabe mencionar que el proyecto había despertado expectativas entre residentes de la zona y visitantes. Desde hace varios meses, vecinos del distrito han venido manifestando su preocupación por estos retrasos y han expresado la necesidad de acelerar su ejecución para que las personas puedan gozar de los beneficios turísticos y de movilidad que ofrecerá la obra.

Teleférico tendrá dos cabinas. Cada una podrá albergar hasta 15 pasajeros. (Foto: Britanie Arroyo) / Britanie Arroyo

“Hace año y medio que pusieron la primera piedra y desde entonces no hemos visto avances. Es importante que se le de prioridad a esta obra, ya que se trata de un proyecto prometedor para Miraflores y la Costa Verde”, sostuvo una vecina del distrito.

Asimismo, a través de redes sociales, grupos de vecinos resaltan el hecho de que ya son dos obras cuyas entregas fueron anunciadas para el verano 2025 y que a la fecha presentan serios retrasos (teleférico y el corredor Miraflores-Barranco). En el caso del teleférico, criticaron que se haya tapiado y bloqueado la vista en una parte del malecón si es que por el momento no se realizan trabajos de gran envergadura.

Razones del retraso

El primer cargamento de piezas metálicas, que servirá como base para la instalación del teleférico, tenía previsto llegar al Perú el próximo 10 de enero desde Austria. No obstante, entre fines de marzo y primeros días de abril estaba programado el envío de cabinas, frenos, cables, arranques, enlaces, engranaje y demás partes. Cabe mencionar que ahora estas piezas arribarán al país en julio.

Según explicó Luis Ciccia, el retraso en el proyecto se debe principalmente al descubrimiento de un antiguo cable de alta tensión que solo podía ser manipulado por Luz del Sur, lo que generó una prolongada demora. El incidente ocurrió en una zanja excavada en la zona profunda destinada a la instalación de los pilares de la base 2, que conecta con la playa.

El proyecto unirá el malecón miraflorino con la playa Redondo, en un recorrido de 310 metros en tres minutos. (Foto: Alejandro Melgarejo)

“Encontramos un cable grueso de alta tensión abajo en la playa. Lo dejaron enterrado, pero sin desconectar. Luz del sur se ha demorado cerca de 50 días en retirar ese cable. Durante ese tiempo no pudimos tocar nada de obra civil en la playa Redondo. Es por eso que el retraso de la obra no es responsabilidad del fabricante del teleférico. Tuvimos que aguantar la entrega de las piezas”, detalló.

Ciccia sostuvo que si las piezas hubiesen llegado como estaba programado habrían permanecido en un almacén de Aduanas. Por eso es que se frenó la fabricación de las piezas y se mandó solo una pequeña parte. Lo que resta (casi la totalidad) se enviará a mediados de julio.

“Yo creo que estaremos iniciando la marcha blanca la última semana de agosto o primera semana de setiembre. Ahora estamos haciendo los trabajos de anclaje, sostenimiento y excavación de tres niveles”, precisó.

El teleférico tendrá acceso para sillas de ruedas, así como soportes para bicicletas y tablas de surf. Se permitirá el ingreso de mascotas y se estima que el costo por tramo sea de aproximadamente 8 soles. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Por su parte, en febrero pasado, Luis Luy, gerente general de la empresa, señaló que no había ningún retraso en la obra y dejó entrever que la Municipalidad de Miraflores se aventuró a anunciar que la inauguración sería para verano del 2025. “Lamentablemente la comunicación no ha sido la más correcta y eso se presta a mal entendidos. No hay ningún retraso, estaos siguiendo todos los procedimientos muy rigurosos en el marco de la inversión privada”, dijo.

“Nos encontramos en plena ejecución de la obra civil. Los equipos están en fabricación actualmente y en julio deberían ser traídos directamente de Austria. Así comenzarían los montajes. Vamos optimistas a cumplir este año, no hay ningún retraso”, agregó.

Características del proyecto

El teleférico de Miraflores significará el primer transporte de este tipo que tendrá la ciudad de Lima y el segundo del país, después del teleférico de Kuélap, ubicado en la región Amazonas. El proyecto denominado “Vaivén Miraflores” unirá el malecón de este distrito con la playa Redondo, en un recorrido de 310 metros en tres minutos, desde el parque Domodossola hasta un paradero que se construirá en un área de 440m2 en la explanada de dicha playa.

El teleférico contará con dos cabinas con capacidad para hasta 15 pasajeros cada una, además tendrá acceso para sillas de ruedas, así como soportes para bicicletas y tablas de surf. Se permitirá el ingreso de mascotas y se estima que el costo de viaje será de 15 soles ida y vuelta, con una tarifa por tramo de aproximadamente 8 soles. En tanto, los menores de 5 años podrán viajar gratis.

El proyecto está a cargo del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., que firmó un contrato con la municipalidad para el desarrollo, operación y mantenimiento del sistema. La inversión total asciende a 10 millones de dólares, financiada mediante capital privado. En su momento, se comunicó que la empresa encargada de la obra coordinaría con el municipio la posibilidad de ofrecer promociones para fomentar el uso del teleférico.