Con motivo de la fiesta de Navidad, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reforzó los operativos de control de pasajeros en el Molina (ex terminal de Yerbateros) en Lima Norte. Los destinos son principalmente hacia el centro y sierra del país.

A pesar que la afluencia es moderada, se registra a personas con bultos y paquetes, destinados a reuniones familiares, compromisos laborales o celebraciones propias de la fecha.

Estas acciones se dan en el marco de plan “Viaje Seguro Navidad y Año Nuevo” con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, documentarias y operativas de las unidades de transporte.

El plan se desarrolla desde el lunes 15 de diciembre y se prolongará hasta el lunes 5 de enero de 2026, tiempo de alta demanda de viajes interprovinciales y de mayor circulación vehicular en todo el país.

La institución estima ejecutar más de 3.900 operativos en todo el país para supervisar los servicios de transporte terrestre autorizados en las vías nacionales y en los terminales habilitados. En ese sentido, se busca identificar y sancionar a los servicios informales que operan en carreteras, paraderos no autorizados, cocheras y alrededores de terminales formales.

Personal de Sutran en todo el Perú

Voceros de la institución informaron a Buenos Días Perú que el despliegue contempla personal en 22 regiones a nivel nacional, con más de 950 inspectores dedicados a prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los usuarios.

App ‘Viaje Seguro’

Con el app ‘Viaje Seguro’ de la SUTRAN, los pasajeros podrán conocer la ubicación de terminales autorizados, reportar incidencias durante el viaje, monitorear y compartir el recorrido en tiempo real. También acceder a información del conductor y del vehículo.