Tráfico en Lima EN VIVO por Año Nuevo 2026
La misma situación se presenta en la avenida Manco Cápac, en el mismo distrito capitalino.
En La Victoria, a esta hora del día el tráfico es pesado en la avenida México.
Tráfico pesado en la avenida Javier Prado Este, distrito de San Borja.
En el distrito de San Borja, el tráfico es pesado en la avenida San Luis.
Tráfico en caravana en Lurigancho - Chosica, muy cerca de la Carretera Central.
Tráfico en caravana en la entrada a la Vía Evitamiento, sector perteneciente a El Agustino.
Mientras que en la carretera Panamericana Norte, en el sector de San Martín de Porres, el tráfico es pesado.
A esta hora del día, según el reporte en tiempo real de Waze, el tráfico vehicular es ligero en la Panamericana Sur, distrito de Surco.
El tráfico es pesado en la avenida República Dominicana, en el distrito de Jesús María.