Tráfico en Lima y Callao por Navidad | Reporte en tiempo real de avenidas y calles congestionadas
El tráfico es moderado en la avenida Centenario, en el distrito de Breña.
En la avenida Universitaria, en el distrito de San Miguel, se reporta tráfico pesado.
En Jesús María se reporta tráfico intenso en algunas cuadras de la avenida Horacio Urteaga.
También se reporta tráfico muy intenso en la avenida Paseo de la República, en el distrito de La Victoria.
En ese mismo distrito, pero en la avenida México, el tráfico es pesado.
Según reporta Waze, a esta hora se presenta tráfico moderado en la avenida Isabel La Católica, en el distrito de La Victoria.
En esta nota te mantendremos informado sobre cuáles son las vías más congestionadas de la ciudad, las rutas alternas, las calles libres y todo lo referente al tránsito vehicular en la capital en las horas previas a la llegada de la Navidad 2025.
A poco más de un día para la celebración de la Nochebuena, las avenidas y calles de Lima registran una gran cantidad de personas y vehículos, lo que, en algunas partes de la capital, sobre todo en las zonas cercanas a emporios comerciales, transitar con normalidad se torna difícil.
