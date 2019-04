Tragedia en Fiori: Indecopi no redujo ninguno de los requisitos para habilitar terminales terrestres

El pasado miércoles el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, manifestó que los requisitos para la habilitación de un terminal terrestre se modificaron tras una sentencia del Poder Judicial por una acción de amparo presentada por Indecopi en el 2015.



Ante ello, la entidad informó que Indecopi “no eliminó o redujo ninguno de los requisitos” solicitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para habilitar terminales terrestres.

Giuliana Paredes, secretaria técnica de Indecopi, señaló a El Comercio que en el 2015, la 3ra disposición complementaria final del Reglamento Nacional de Administración y de Tránsito (RNAT), aprobado por el MTC en el 2009, suspendió el otorgamiento de los certificados de habilitación técnica para infraestructura complementaria de transportes, como los terminales terrestres.

Ante ello, un grupo de empresas de transporte denunciaron como barrera burocrática ilegal dicha suspensión.

“Indecopi no ordenó el otorgamiento de los certificados de habilitación (para terminales terrestres), si no que las solicitudes presentadas antes el MTC sean evaluada por dicha autoridad y esta determine si cumplen o no con los requisitos para otorgarlas o denegarlas”, señaló la entidad a este Diario.

Como señaló este Diario, desde el 2015, el MTC solo pedía como requisitos para la habilitación de terminales terrestres el DNI del solicitante, una declaración jurada y el pago de la solicitud.

Antes de la modificatoria del 2015, el MTC necesitaban presentar un estudio de impacto vial, certificado de inspección técnica de seguridad y defensa civil, la relación de empresas que usarán la infraestructura y vehículos, counters para vender boletos, áreas de embarque y desembarque de pasajeros y equipaje, rampas para discapacitados, entre otros.