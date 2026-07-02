La ATU detectó que 1141 vehículos operaban sin autorización y registraban una serie de sanciones cuyas multas ascienden a S/ 57 millones 844 000. Foto: ATU
La ATU detectó que 1141 vehículos operaban sin autorización y registraban una serie de sanciones cuyas multas ascienden a S/ 57 millones 844 000. Foto: ATU
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró un total de 2435 vehículos que prestaban servicio de transporte público de manera informal. Según la entidad, estas unidades fueron intervenidas durante el primer semestre del año 2026, como parte de un conjunto de 507 operativos de fiscalización. Además, se dispuso el internamiento global de 3003 vehículos en los depósitos municipales.

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