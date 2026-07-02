La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró un total de 2435 vehículos que prestaban servicio de transporte público de manera informal. Según la entidad, estas unidades fueron intervenidas durante el primer semestre del año 2026, como parte de un conjunto de 507 operativos de fiscalización. Además, se dispuso el internamiento global de 3003 vehículos en los depósitos municipales.

Los operativos se concentraron en las avenidas con mayor flujo vehicular como la Javier Prado, Arequipa, Óscar R. Benavides, Alfonso Ugarte y Universitaria. Según el balance estadístico de la ATU, se detectó que 1141 vehículos operaban sin autorización y registraban una serie de sanciones cuyas multas ascienden a S/ 57 millones 844 000.

La ATU detalló que 643 vehículos intervenidos superan los 30 años de antigüedad. Foto: ATU

Asimismo, las inspecciones de los fiscalizadores de la ATU identificaron severas infracciones operativas y documentales que afectan directamente la seguridad de las vías:

Conductores sin licencia: un total de 1361 choferes fueron detectados al volante sin poseer el brevete reglamentario.

Ausencia de SOAT: 545 unidades vehiculares circulaban por la capital sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente.

Falta de inspección técnica: 530 vehículos no disponían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular obligatorio para el transporte de pasajeros.

La ATU dispuso el internamiento global de 3003 vehículos en los depósitos municipales. Foto: ATU

Antigüedad y deterioro de la flota informal

La ATU detalló que 643 vehículos intervenidos superan los 30 años de antigüedad. Entre los casos críticos destacan las combis informales con placas de rodaje A4O-789 y H1C-744, intervenidas en las jurisdicciones de San Martín de Porres y el Cercado de Lima, que circulaban en condiciones estructurales deplorables: asientos sujetados con cuerdas, desprendimiento de láminas de la carrocería y la falta total de vidrios en las ventanas laterales. Todo esto ponía en riesgo a los usuarios de transporte.

En ambos casos particulares, se constató que los conductores transportaban ciudadanos, sin tener habilitadas las licencias de conducir.