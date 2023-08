La Confederación de Gremios de Carga Pesada anunció un paro para el próximo lunes 11 de setiembre debido a diversos reclamos, además de no agendarse en el Pleno del Congreso dos proyectos de ley, a favor de formalización de este sector del transporte en el Perú.

“Hace 4 años iniciamos una paralización. No podemos trabajar en desventaja competitiva con un costo del insumo del petróleo 40% más. Los países vecinos como Bolivia y Ecuador están subvencionados”, dijo el dirigente Magno Salas.

“Tenemos una resolución de la Comunidad Andina de Naciones y hasta ahora el Gobierno no ha emitido la reglamentación de la ley 31646. El noviembre de 2022 se nos dijo que en 90 días salía la reglamentación, han pasado 6 meses y, es más, tenemos conocimiento que se exoneró el análisis regulatorio de los ministerios, pero ha vuelto”, agregó.

En esa línea fue enfático en asegurar que “es una burla y no podemos seguir trabajando”.

Además, este gremio de transportistas señala que la mencionada reglamentación generaría cerca de mil millones de soles al año a favor del Estado por lo que no se entiende su postergación.

“Nos sorprende la lentitud del Legislativo que estos dos proyectos de Ley no se agenden al Pleno. Uno es para resguardar a los transportistas regionales y la segunda es para regular los fletes a nivel nacional. Con esta ley se va a formalizar el transporte de carga pesada”, apuntó, Marlon Villa.

OTRO SECTOR SE OPONE EL PARO

Al respecto, otros gremios señalaron que si bien se trata de demandas justas, la situación económica del país no admite más paralizaciones.

“El viernes pasado tuvimos una Asamblea Nacional de nuestras 19 bases regionales y se acordó de forma unánime no participar en el paro del 11 de setiembre”, anunció el presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese.

“Somos la macro región norte. No vamos a sumarnos al paro, pero eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con los que los compañeros están pidiendo. Es un justo reclamo, lo que sucede es que el momento no es el apropiado”, declaró Mario Soto, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de la Macro Norte.