Esta medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP), se acatará los días 16, 17 y 18 de noviembre en diversas regiones del país | Foto: EC
Esta medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP), se acatará los días 16, 17 y 18 de noviembre en diversas regiones del país | Foto: EC
Por Redacción EC

El gremio peruano de transportistas de carga pesada anunció un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el “alza indiscriminada de combustible” y otras condiciones económicas y normativas que afectarían sus operaciones.

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