El gremio peruano de transportistas de carga pesada anunció un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el “alza indiscriminada de combustible” y otras condiciones económicas y normativas que afectarían sus operaciones.

La medida fue convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP), que presentó un pliego de reclamos con cuatro demandas principales.

Convocatoria de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP)

MIRA AQUÍ: Gobierno nombra a Augusto Ávila Callao como nuevo superintendente de la Sutran

Los conductores exigen frenar el incremento de los combustibles, debido al impacto directo en sus costos operativos. También solicitan establecer una tabla de valores referenciales para regular las tarifas de los fletes y garantizar pagos equitativos.

Asimismo, piden revisar y reforzar el control de las normas sobre pesos y medidas, además de atender las demandas laborales y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores del sector.

La convocatoria cuenta con el respaldo de bases gremiales de distintas localidades del país, entre ellas Chancay, Huacho, Barranca, Casma, Chimbote, Chiclayo, Jaén, Bagua y Arequipa.

Bajo la consigna “¡Todos unidos somos más fuertes!”, la CGTCP exhortó a sus agremiados a sumarse a la jornada de protesta, que podría afectar el transporte de mercancías y el abastecimiento de insumos a nivel nacional.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la convocatoria.