El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, informó que los gremios de transportistas acordaron solicitar la declaratoria de emergencia del transporte público, ante el incremento de atentados, extorsiones y asesinatos que afectan al sector en distintas regiones del país.

“ Uno de los acuerdos es que se va a declarar al transporte en estado de emergencia. El segundo acuerdo es que se realizará una reunión de alto nivel entre mañana y pasado mañana, jueves a las 8 de la mañana. Y el otro acuerdo es que se han aprobado las leyes”, señaló Palomino.

El dirigente detalló que el presidente del Congreso, José Jerí Oré, será quien convoque a la mesa de trabajo de alto nivel, que integrará a representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los gremios de transporte.

Los transportistas demandan unidad entre los poderes del Estado para enfrentar la inseguridad. (Foto: GEC)

Según explicó, el objetivo principal será coordinar acciones inmediatas para fortalecer la seguridad y revisar los compromisos asumidos en abril, varios de los cuales siguen pendientes.

Palomino respaldó que el Congreso lidere el proceso, asegurando que esta institución “fiscaliza y puede articular con el sector transporte y los demás poderes del Estado para llevar a cabo las reuniones de trabajo”.

Asimismo, criticó al Ejecutivo y calificó a la PCM de “inoperativa”, señalando que los compromisos asumidos no se cumplieron. “La PCM no hace nada, lo único que están haciendo es alargar el tiempo” , declaró.

En la reunión, el titular del Parlamento, José Jerí, reconoció los reclamos del gremio y subrayó que el Congreso trabajará para modificar la norma sobre criminalidad sistemática y fiscalizar la reglamentación de las leyes sobre seguridad ciudadana.

“ De nada sirve tener buenas normas o normas que pueden ser perfectibles, incluso, pero que nunca sabremos si son buenas o malas si es que no las aplican. Por eso es importante exigir la reglamentación y/o la correcta aplicación y el control político efectivo tiene que ser aplicado para esta situación coyuntural”, expresó Jerí Oré.

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, convocará a una reunión de alto nivel para coordinar acciones con el Ejecutivo y los gremios del transporte. (Foto: Andina)

“No se trata de desconocer lo que ya se ha avanzado, se trata de sumar esfuerzos y mejor o coberturar lo que tal vez ayer no se vio. Tenemos que tener unidad, no solo como transportistas, sino también entre los poderes del Estado . No vayamos más allá de la ficción, veamos lo que podemos hacer en conjunto”, agregó.

Finalmente, el presidente del Congreso detalló los cuatro acuerdos alcanzados: declarar en emergencia el transporte público, convocar a una mesa de trabajo interinstitucional, modificar la norma sobre criminalidad organizada y hacer un control político efectivo para que las leyes pendientes se ejecuten.